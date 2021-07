Espadas dice que recuperará la Junta haciendo lo contrario que Casado

Madrid, 3 jul (EFE).- El candidato del PSOE a la Junta de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha dicho que los socialistas recuperarán el Gobierno regional "haciendo lo contrario de lo que hace Casado, con una oposición útil, constructiva y con sentido de Estado".

En su intervención en el Comité Federal del POSE, Juan Espadas, tras recordar que gobierna el mayor municipio español en manos de los socialistas, ha señalado que la oposición política no consiste "en el desgaste por el desgaste, en chillar y decir barbaridades" sino en ejercer su papel en función de una situación concreta y ha garantizado que el PSOE andaluz hará "una oposición con propuestas".

También ha asegurado que "la fuerza de oposición real" está en los Ayuntamientos y que el PSOE andaluz, "en cada rincón del territorio", Gobierno en algo más de 460 de ellos.

Y ha recordado que ha sido la única vez que el PSOE no ha gobernado en Andalucía tras unas elecciones autonómicas al asegurar que en esta comunidad "la derecha no gana porque no tiene un proyecto para Andalucía".

En cuanto a financiación autonómica, Espadas ha garantizado que "Andalucía estará siempre con lo justo" y que nunca pedirá más que nadie pero tampoco aceptará menos, y ha asegurado que en este debate el problema lo tiene el PP porque todavía no se sabe si el modelo es el que propugna el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El candidato socialista, que ha ganado las primarias de su partido a la expresidenta de la Junta Susana Díaz, ha concluido afirmando que "la realidad de la derecha es injusticia y retroceso".

Por su parte, el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido el trabajo realizado por Susana Díaz y ha dado la enhorabuena a Juan Espadas porque "la militancia andaluza ha hecho unas primarias ejemplares" y ha añadido: "Juan va a ser el encargado de que el PSOE vuelva a la Junta; cuentas con todo nuestra apoyo para lograr ese objetivo".