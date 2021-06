Espadas insiste en defender la compatibilidad de la Alcaldía y su candidatura a la Junta andaluza: "Lo voy a demostrar"

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha defendido este lunes que va a "demostrar" que dicho cargo es "perfectamente compatible" con su candidatura a la Junta por parte del PSOE-A en las próximas elecciones autonómicas, por lo que ha instado a "esperar un poquito" a quienes quieren que se vaya del Ayuntamiento hispalense "cuanto antes".

Así lo ha manifestado Juan Espadas en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en la sede regional del partido en Sevilla en la que ambos dirigentes socialistas han explicado la fórmula acordada entre los dos para agilizar el relevo en la dirección de la federación socialista andaluza y que el propio alcalde de Sevilla pueda convertirse en secretario general de dicho partido en el mes de septiembre a más tardar.

Pese a esas aspiraciones a nivel orgánico dentro del PSOE-A, Juan Espadas ha subrayado a preguntas de los periodistas que como alcalde de Sevilla tiene "tarea todavía pendiente", y que es "perfectamente compatible" su cargo de primer edil con su candidatura a la Junta.

"Lo voy a demostrar", ha augurado antes de apostillar que, "cuando crea que no lo es, también voy a demostrar un ejercicio de responsabilidad decidiendo dejarle la Alcaldía a un compañero del grupo municipal" socialista.

Espadas ha recordado que, actualmente, ni siquiera tiene "otras responsabilidades orgánicas" en el PSOE-A más allá de su papel como candidato socialista elegido y proclamado para las próximas elecciones autonómicas, por lo que ha abogado por dejar "transcurrir el tiempo", queriendo dejar claro en todo caso que sus "24 horas del día es para cualquier cuestión que esté dentro" de sus "responsabilidades como alcalde".

"En el momento en que considere que mi responsabilidad no la puedo ejercer con plenitud, en ese momento" dejaré la Alcaldía, "no necesitaré otros plazos", ha aseverado Juan Espadas, quien ha reivindicado que él es "muy responsable, y si sé que no puedo ejercer distintas responsabilidades a la vez tomaré la decisión" de renunciar al cargo de regidor "de manera inmediata".

UNA PERSONA "DE FIAR"

Tras agregar que "los sevillanos saben perfectamente, y por eso me dieron su confianza, que soy una persona de fiar", el alcalde de Sevilla ha subrayado que desde ese puesto tiene "cosas importantes que resolver todavía", para dar un "impulso a este mandato municipal que es clave en este momento".

En esa línea, ha comentado que, como alcalde, tiene "no sólo la obligación, sino el interés de poner de manifiesto que los ayuntamientos, con la Junta de Andalucía, tenemos un papel en la recuperación económica".

Así, Espadas ha subrayado que él quiere ejercer su "papel como alcalde de Sevilla, con otros alcaldes para que la Junta entienda muy bien que tenemos que estar sentados en la misma mesa decidiendo cosas que le afectan a los andaluces y que no sólo son competencia" de la Administración autonómica, "sino también de los ayuntamientos".

"Por eso mi papel como alcalde de Sevilla en estos momentos es crucial desde el punto de vista político", ha añadido Espadas, para defender que tiene "más peso político que simplemente siendo candidato que si, además, como alcalde de Sevilla alzo la voz y le digo al presidente de la Junta que se tiene que sentar con los alcaldes a negociar la gestión de los fondos europeos".

Ha apostillado que se trata de "una cuestión de carácter político", y "quien quiera entenderla, que la entienda, y quien no, que probablemente lo que quiere es que me vaya cuanto antes del Ayuntamiento, todavía tiene que esperar un poquito", ha agregado.

"Creo que están por ahí otros partidos eligiendo hoy candidatos", ha deslizado tras ello Juan Espadas antes de contraponer que, en cambio, él está "ejerciendo mi labor como alcalde y de defensa del municipalismo y del papel de los ayuntamientos en la recuperación económica", si bien ha insistido en remarcar que, "cuando vea que no puedo ejercer bien mi labor como alcalde de Sevilla, lo dejaré inmediatamente", según ha zanjado.