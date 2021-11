Espadas: La Junta tiene la "sartén por el mango" y si quiere acuerdo sobre el Presupuesto, tiene que corregir partidas

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este martes que el Gobierno andaluz tiene la "sartén por el mango" y si quiere un acuerdo con el Grupo Socialista sobre los Presupuestos de la comunidad para 2022 tiene que "corregir algunas partidas".

Así se ha pronunciado Juan Espadas, en declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, donde ha querido dejar claro que el Gobierno no puede pretender que el PSOE-A se abstenga en el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos que se celebrará a finales de este mes en el Parlamento sin "ni siquiera modificar aspectos esenciales" de las cuentas que ha presentado.

"El que tiene la sartén por el mango es el Gobierno, que es el que tiene la capacidad para cambiar ese proyecto y negociarlo y llegar a un acuerdo corrigiendo algunas partidas del Presupuesto", según Espadas, quien ha recalcado que la "pelota está en el tejado del Gobierno, pero no está dispuesto a cambiar elementos esenciales" del texto presupuestario.

Juan Espadas ha manifestado que uno de los problemas del Presupuesto para 2022 que ha presentado la Junta es que las cifras que contempla "ocultan una realidad: Que los recursos presupuestarios que se están pintando en ese Presupuesto son justo los que no ha ejecutado del Presupuesto de 2021". "Es la falsedad de volver a presupuestar lo que no se ha ejecutado", según ha indicado el dirigente socialista, quien ha añadido que se trata, fundamentalmente, de fondos europeos y de transferencias del Estado que el Gobierno andaluz "no ha sido capaz de gastar y ahora vuelve a presupuestarlo".

Ha indicado que eso en ningún momento lo ha explicado el Ejecutivo y debería decir la verdad a los andaluces.

Asimismo, Juan Espadas ha lamentado que el Gobierno andaluz no atienda la propuesta del PSOE-A sobre la convocatoria de la mesa de diálogo social para que se revierta la decisión del despido de 8.000 profesionales sanitarios, que es evidente que son necesarios para atender la atención primaria.

Respecto al argumento de la Junta de que el Gobierno central no envía dinero para poder mantener los contratos de esos sanitarios, Juan Espadas ha manifestado que aquí hay un "gran engaño" porque el Ejecutivo nacional "no para de enviar dinero", y Andalucía tiene más recursos públicos que "nunca para hacer frente a los servicios públicos, pero no se están gastando" por parte de la Junta.

"El problema no es el presupuesto, sino no gastar el dinero que está llegando del Gobierno central", según ha sentenciado Juan Espadas.

Ha criticado que mientras tanto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue "especulando sobre elecciones sí o no", cuando los andaluces lo que quieren saber es cuándo podrán tener una cita con su médico de cabecera. Asimismo, Juan Espadas ha insistido en que, en lo que resta de legislatura, el PSOE-A "no va a bloquear la acción del Gobierno".

Juan Espadas ha señalado que, como alcalde de Sevilla, está intentando llegar a un acuerdo con Unidas Podemos sobre el presupuesto municipal para 2022, en vista de que el Grupo municipal popular "no quiere hablar de nada y tiene decidida su posición, que es un no": "Observo claramente mas rigor y seriedad a mi izquierda en el Ayuntamiento que lo que observo a mi derecha en el Parlamento".

Preguntado sobre si desde la dirección federal del PSOE se ve bien que el PSOE-A apoyara el Presupuesto andaluz, Espadas ha indicado que el propio Gobierno de Pedro Sánchez necesita apoyos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que más quisiera que el presidente del PP, Pablo Casado, "tendiera la mano, dialogara y estuviera incluso dispuesto a una abstención", pero eso "ni se plantea" en el Partido Popular.