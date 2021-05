Espadas: PSOE andaluz volverá a la Junta si los militantes votan por el cambio

Sevilla, 8 may (EFE).- El alcalde de Sevilla y candidato en las primarias del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas, que presentará este domingo su candidatura en Granada, se ha mostrado convencido de que si los militantes votan "por el cambio", su partido volverá a recuperar el Gobierno de Andalucía.

"Arranco este domingo un proceso que no es para ganar las primarias, más bien para ganar el Gobierno de Andalucía. La voz la tienen la bases, no la tiene Ferraz; Ferraz no vota en las primarias", ha asegurado este sábado en una entrevista en la Cadena Ser.

Espadas ha expresado su convencimiento de que si la militancia de los socialistas andaluces "vota cambio, está claro que el PSOE-A va a volver a gobernar en Andalucía" y ha apostillado: "ésa es mi ilusión y por eso voy a trabajar".

Ha esgrimido que en su partido los militantes tienen claro que "no confrontamos entre nosotros", por lo que cree que el proceso será de debate y de presentación de propuestas entre su candidatura y la de Susana Díaz, la actual secretaria general.

El alcalde hispalense ha abogado por tener un proyecto de futuro, por recuperar la ilusión para los andaluces y cree que para ello "no basta con la continuidad, sino que es necesario un cambio" en el partido para gobernar.

Su candidatura, ha añadido, es de equipo, de la militancia, de los alcaldes y concejales que "quieren" participar en la toma decisiones de la comunidad, que quieren ser la "fuerza motora" de la recuperación económica y social de Andalucía, que "quieren se escuchados", ha recalcado.

En su opinión, el PSOE-A tiene que "renovar su proyecto, su discurso y su estilo" de hacer política, y ha apuntado que en su gestión como alcalde "ha demostrado" que las cosas se pueden hacer de otra forma, con "críticas al adversario y propuestas constructivas".

"La ciudadanía tiene que valorar que el PSOE-A es el partido que conquistó los avances de Andalucía en todos los años de democracia. Muchos compañeros me han pedido que dé el paso y que represente la ilusión por el cambio", ha aseverado.

Tras mostrar su "aprecio y respeto" a Susana Díaz, Espadas ha señalado que no se presenta a las primarias para "confrontar o tensionar al partido ni a la militancia", una idea que la expresidenta de la Junta "comparte conmigo", ha dicho.

"Ella sabe, como yo, que aquí no hay injerencias de nadie. Ni la dirección federal ni la dirección regional compiten en las primarias, la decisión la toma cada militante", ha recalcado.