Espadas (PSOE-A) llama a votar en las primarias por su "proyecto para el PSOE" y no por uno "personalista"

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla y precandidato a las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Juan Espadas, ha defendido este martes que en dicho proceso interno de lo que se trata es de elegir entre un "proyecto para el PSOE" como el que, a su juicio, él mismo abandera, o uno de corte "personalista", y en esa línea ha subrayado que él se presenta a esta cita "sin hipotecas".

Así lo ha puesto de relieve Juan Espadas en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que las primarias "pueden ser un momento de debate, de renovación de proyecto", y "en las circunstancias actuales" son "más necesarias que nunca" para el PSOE-A de la mano de un proyecto como el que él plantea, según ha continuado, "en el que unificar de nuevo a personas que pudimos estar en posiciones diferentes" en el pasado.

Juan Espadas ha defendido que la secretaria general del PSOE-A y también precandidata en estas primarias, Susana Díaz, "sigue siendo y va a seguir siendo un activo" del partido, pero que "la cuestión" ahora es "decidir si los socialistas andaluces podemos seguir con el mismo proyecto, el mismo equipo", o se opta por "lo que nos están pidiendo los ciudadanos en la calle, que es que cambiemos, actualicemos el proyecto".

Ha añadido que por esa segunda opción es por la que él se presenta a estas primarias, con un proyecto que "no excluye a nadie" e "incluiría a la propia Susana Díaz".

"YA SOMOS MAYORCITOS EN ANDALUCÍA"

El también alcalde de Sevilla ha aseverado que él es "Juan Espadas", y no es "candidato de unos ni de otros". "Me presento para romper esa dinámica en la que parece que, o eres de papá o eres de mamá", ha abundado, para apostillar que "ya somos mayorcitos en Andalucía" y que "la militancia no entiende de consignas, vota en urna de forma secreta", y eso es "lo que va a pasar el 13 de junio", día de la votación en las primarias.

Tras señalar que confía "poco en las encuestas" y "mucho más en la calle, en el pulso de la gente, en las sensaciones", ha comentado que ve entre la ciudadanía "esa pulsión de cambio, esa ilusión de volver a gobernar en Andalucía con un proyecto nuevo, mejorado", en el que se quiere apoyar en "un gran ejército" como el que conforman "458 alcaldes del PSOE" en la comunidad autónoma.

Según ha reflexionado Juan Espadas, "cuando uno va al territorio, nadie se pregunta si eres un candidato apoyado por un aparato u otro", porque "hay dos aparatos, San Vicente y Ferraz", ha advertido, en alusión a las direcciones regional y federal del PSOE, respectivamente.

Respecto a la dirección del PSOE-A, ha comentado que, "al no haberse proclamado las candidaturas" de forma oficial todavía, "el funcionamiento de la dirección regional desde el punto de vista de los recursos sigue siendo claramente desequilibrado respecto a los que nos presentamos como candidatos pero aún formalmente no lo somos".

Con todo, el precandidato ha opinado que la gente lo que quiere es que "les cuentes tus propuestas, en qué crees que debe cambiar el proyecto socialista para conseguir gobernar Andalucía, que generes ilusión, que le hables del empleo, de jóvenes, de cómo salir de la pandemia".

"HAY QUE PENSAR EN EL PSOE"

"Esas son las cuestiones", ha aseverado, aunque "todo lo demás tiene mucho interés mediático", según ha reconocido antes de agregar que "se trata de ilusionar, de llegar a los militantes, de explicarles que no hay ninguna pelea entre nosotros". Se trata, ha añadido, "de establecer, o un proyecto personalista o un proyecto para el PSOE, y creo que ahora hay que pensar en el PSOE y en el Gobierno de Andalucía, y no en cada uno de nosotros".

De igual modo, ha enfatizado que él no tiene "hipotecas de nadie", y no acepta "bajo ningún concepto que esto se convierta de nuevo en un conflicto", porque el PSOE "tiene que salir más unido y más fuerte" de este proceso.

En esa línea, ha comentado que, en estas primarias, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "va a mantener, como no puede ser de otra manera, la neutralidad que le es exigible", y en este proceso "el debate no tiene que girar en torno a Sánchez, sino en las personas que nos presentamos, y sobre todo" en torno "a las circunstancias políticas" que se dan "ahora mismo en Andalucía".

Así, ha apuntado que lo que le "preocupa" verdaderamente es que los socialistas puedan "conseguir el Gobierno de Andalucía y evitar que el PP gobierne con un partido de extrema derecha" como Vox, un "escenario" que "se va a producir si los socialistas no estamos fuertes", según ha augurado.

De igual modo, ha manifestado que él ha tomado la decisión de concurrir a las primarias "después de pensarlo mucho", consciente de que "ser alcalde de Sevilla es muy grande", y asegurándose antes de que "había muchos compañeros que me estaban pidiendo dar un paso al frente, presentar un proyecto renovado", porque "con el mismo no vamos a ganar la Junta".

"Eso me llevó a la responsabilidad de dar ese paso al frente", ha indicado Juan Espadas, quien ha comentado que cuando uno toma esa decisión no está pensando en sí mismo. "Lo sabe bien mi familia, que además no es partidaria de que esté en esta cuestión desde el punto de vista político, porque esto suena a pelea, bronca, combate, cuando de lo que se trata es de algo tan positivo y estimulante como gobernar Andalucía, tu tierra, presentar un proyecto de progreso frente a uno de retroceso como el que plantea la extrema derecha", según ha abundado, antes de asegurar que él está motivado e ilusionado en este proceso.

CATALUÑA E IMPUESTOS

En otro orden de cosas, sobre el acuerdo de gobierno que han alcanzado en Cataluña ERC y Junts, Espadas ha lamentado que sea un pacto para "un gobierno independentista que sigue sin hablar de los problemas de los ciudadanos y en la misma dinámica" que ya dura "unos años", así como ha señalado que en esta comunidad "se ha perdido una grandísima oportunidad de tener un gobierno progresista con quien ganó las elecciones" del 14 de febrero, en referencia al PSC.

Por otro lado, preguntado por su posición en política tributaria, ha indicado que "el régimen fiscal que tiene Andalucía admite seguir avanzando en una fiscalidad que sea más justa con los andaluces", y que "lo primero que necesita" la comunidad es garantizarse "una financiación autonómica justa, para no partir con muchos menos recursos económicos que otras tierras de España".

"Lo primero es equilibrar el terreno de juego y, a partir de ahí, el modelo de los socialistas es el que garantiza servicios públicos, que necesita recursos económicos", ha abundado el precandidato, quien ha apostado por "blindar la sanidad pública por ley en el Parlamento de Andalucía", y que ha concluido que la fiscalidad es "la necesaria para ofrecer los recursos que necesitamos para prestar los servicios a los ciudadanos".