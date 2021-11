Espadas reivindica con "orgullo" a los gobiernos socialistas y pide unidad para volver a la Junta de Andalucía

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reivindicado este domingo con "orgullo" la labor de todos los gobiernos socialistas, y ha pedido a la federación andaluza "unidad como una piña" para lograr el objetivo de volver a gobernar la Junta.

Ha sido en el transcurso de su intervención en el acto de clausura del XIV Congreso Regional del PSOE-A que se ha celebrado este fin de semana en Torremolinos (Málaga), y en el que ha participado también el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En primera fila de la sala del Palacio de Congresos donde se ha celebrado este acto también se encontraban, entre otros, la ex secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia.

Ante todos ellos y un auditorio que ha interrumpido con aplausos en varias ocasiones su intervención, Juan Espadas ha reivindicado al PSOE como "el partido de progreso y futuro de Andalucía", y ha defendido que de este congreso había que salir "con dos ideas muy claras", las del "orgullo de ser socialista" y la "esperanza de futuro para Andalucía" tras reivindicar los 44 años que han transcurrido desde la fundación de la federación socialista andaluza precisamente en Torremolinos.

En esa línea, Espadas ha expresado su orgullo por "el camino recorrido hasta aquí" desde su triunfo en las primarias del pasado 13 de junio para ser candidato socialista a la Junta, y por el trabajo de quienes le han precedido, y al respecto ha citado explícitamente a su antecesora al frente de la Secretaría General del PSOE-A, Susana Díaz, para quien ha pedido un aplauso de los asistentes, que ella ha recibido puesta en pie.

El líder socialista ha apuntado que "las transiciones son siempre complejas, y ésta especialmente también, pero al final siempre sale lo mejor de nosotros mismos", y ha destacado el "proceso de participación" que quiso impulsar una vez proclamado, el pasado 23 de julio, secretario general del PSOE-A para llegar "a cada rincón del territorio para volver a sintonizar con la confianza" de los ciudadanos y devolver al PSOE al Gobierno de Andalucía.

Juan Espadas ha manifestado que el PSOE-A ha tenido en esta comunidad "muchos aciertos", y aunque también ha cometido "errores", el "balance es enormemente positivo", y en esa línea se ha declarado "orgulloso" de los anteriores gobiernos socialistas, de la "gente con la que trabajé, colaboré y a la que quiero".

"El PSOE de Andalucía se merece un respeto", ha aseverado su secretario general, quien ha defendido, no obstante, que no renuncia a tener "la mayor capacidad de autocrítica posible, de renovación, reconsideración y replanteo" ante "cualquier cuestión" en la que los ciudadanos digan a los socialistas que no lo hicieron "bien", porque él cree "en la participación, escucha y corrección de errores", pero ha sostenido que "nadie nos va a quitar el orgullo de lo que hemos hecho".

En esa línea, también ha proclamado su "orgullo del socialismo municipalista", y ha reivindicado la labor de concejales socialistas "de todos y cada de uno de los territorios de Andalucía, que son el mejor PSOE, la imagen y el reflejo de humanizar la política, de la política cercana, de proximidad, esa que defiende un socialista de manera ejemplar", ha dicho, y ha añadido que "el municipalismo es en este momento en Andalucía la puerta y el camino para recuperar el Gobierno de la Junta".

LLAMAMIENTOS A LA UNIDAD

El secretario general ha reiterado mensajes a favor de la "unidad" del partido, defendiendo que el PSOE tiene "ahora mismo la necesidad, el compromiso y la obligación de seguir liderando" el país y Andalucía en un momento en el que la unión es "clave de bóveda" para avanzar en la salida de la crisis.

Tras apostillar que los socialistas entienden la unidad "no como uniformidad", sino "desde la pluralidad, desde el respeto a la diversidad y la opinión crítica", Juan Espadas ha llamado a sus compañeros de militancia a "trabajar unidos".

"Ya está bien de mirarnos de perfil, de poner a unos o a otros en un lado o en otro en función de dónde estuvieron en un determinado momento", ha continuado Espadas para insistir en que "es el momento de la unidad del partido", de salir de este congreso "como una piña" para recuperar el Gobierno andaluz.

En esa línea, ha sostenido que este congreso era "el de la energía positiva" para "construir", porque "los socialistas no sabemos vivir de los problemas, que es lo que suelen hacer los populismos, engordar con los problemas", y "solamente vivimos para resolverlos".

Espadas ha reivindicado también en su discurso la igualdad entre hombres y mujeres y el feminismo frente a la "extrema derecha" que "es la que mueve los hilos" actualmente en Andalucía y "condiciona presupuestos", y ha apostado por "convertir a las mujeres en motor de cambio y transformación de la sociedad y del futuro" en un momento en el que "las mujeres no están bien protegidas por un gobierno secuestrado por Vox en el Parlamento" andaluz.

"Vamos a pelear mientras estemos en la oposición y a ser capaces de volver a poner a las mujeres en el centro y la cabecera de las reivindicaciones sociales", ha enfatizado.

DEFENSA DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ DURANTE LA PANDEMIA

Juan Espadas también ha dedicado parte de su intervención a defender y reivindicar medidas del Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, han evidenciado su "liderazgo" durante la pandemia, y al respecto ha defendido el confinamiento domiciliario decretado en la primavera de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria y salvar vidas, cuando "el PSOE volvió a dar una vez más lo mejor de sí mismo en la historia de España" en cuanto a "responsabilidad y liderazgo".

También ha defendido la política de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para conceder "la mayor protección que ha habido en la historia del país entre trabajadores", ha valorado el liderazgo de España en vacunación, y ha augurado que España va también a "liderar la recuperación económica y la creación de empleo".

Por otro lado, ha criticado que la Junta esté "pidiendo más dinero al Gobierno de España y no ejecuta el dinero que tiene", y ha aseverado que "no se puede traer un Presupuesto al Parlamento que consiste en poner todos y cada uno de los dineros que no se ejecutaron el año pasado de fondos que le transfirió el Gobierno de España", en referencia al proyecto de cuentas andaluzas para 2022 que ha aprobado esta semana el Consejo de Gobierno de la Junta.

"Tenemos los fondos de empleo sin ejecutar", ha criticado Espadas, quien al hilo ha pedido a la Junta que "transfiera a los ayuntamientos los fondos de empleo si no son capaces de ejecutarlos" para impulsar planes de empleo.

Finalmente, Juan Espadas ha compartido la "segunda descentralización" que defiende el Gobierno de Sánchez como "un gran elemento motor de fuerza, de desarrollo estatutario en Andalucía", y ha augurado que la "gran revolución socialista" va a ser la "municipalista".