Espadas sostiene que los andaluces no pueden "confiar" en un gobierno que "depende" de Vox: "Es el momento del PSOE"

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla y precandidato en las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha sostenido este sábado que "los andaluces no podemos confiar en un proyecto político como el que en estos momentos lidera el PP" al frente del Ejecutivo andaluz, "que depende única y exclusivamente de las decisiones de Vox", y ha aseverado que "es el momento del PSOE, de volver a ilusionar para que Andalucía sea la comunidad que más crezca y lidere la reducción del desempleo".

En una atención a medios en el marco de una jornada de encuentros con militantes que está celebrando este sábado en la provincia de Granada, Espadas ha subrayado que Vox "está echando un pulso al Gobierno andaluz" después de que esta semana haya anunciado que no apoyará iniciativas de la Junta que no cuenten con su firma, y los andaluces "no podemos planificar nuestro futuro con ese tipo de hipotecas y de amenazas".

"Llega el momento del PSOE, de volver a ilusionar a la gente", ha aseverado el precandidato a las primarias, quien ha sostenido que el cambio en el PSOE-A incluye la adecuación del proyecto a la realidad de los territorios andaluces en el siglo XXI y a las consecuencias de la crisis sanitaria.

"Los andaluces y andaluzas necesitan un PSOE dispuesto a trabajar por los más desfavorecidos, por la recuperación económica y social y por la generación de empleo. Tenemos que centrar ahí todos nuestros esfuerzos", ha señalado Juan Espadas, que ha defendido que "Andalucía necesita que el PSOE-A gestione desde el gobierno andaluz el día después de la pandemia".

Ha sostenido que esta estrategia socialista por la recuperación contrasta con la ausencia, a su juicio, de proyecto del Gobierno andaluz del PP, que "no tiene proyecto para el día después ni para la recuperación", según ha criticado.

Espadas ha explicado que por parte de su equipo cuentan con "un proyecto nuevo adaptado a la sociedad, que definiremos e implementaremos desde el territorio, desde el municipalismo y sustentado por los alcaldes y concejales". "Si nos apoyamos en los pilares sólidos de los gobiernos locales, recuperaremos la confianza de los andaluces", ha augurado.

En sus encuentros con la militancia, Juan Espadas ha situado entre las prioridades de ese proceso de recuperación económica y social de Andalucía una estrategia "clara y coordinada" con los ayuntamientos para la captación de fondos europeos; la apuesta por la innovación y la investigación y el compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.