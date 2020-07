España e Italia rechazan rebajar las transferencias del fondo europeo: "hasta ahora solo se ha respondido con préstamos

Sánchez y Conte se proponen relanzar la relación bilateral celebrando una cumbre antes de fin de año, seis años depsués de la última

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defenderán conjuntamente que el fondo europeo de recuperación post-Covid incluya transferencias por 500.000 millones de euros, tal como ha propuesto la Comisión Europea, teniendo en cuenta que todo lo aprobado hasta ahora para frenar el impacto económico de la pandemia son préstamos.

"Por ahora Europa solo ha dado respuestas a través de préstamos, por eso es tan importante que la propuesta de la Comisión, sobre todo en los 500.000 millones de transferencias, se mantengan en ese acuerdo", ha dicho Sánchez en rueda de prensa junto a Conte en el Palacio de la Moncloa. Sánchez se refería a instrumentos como el SURE, que operará como reaseguro para el desempleo, o a las líneas precautorias del Mecanismo de Estabilidad (MEDE).

Tanto Sánchez como Conte quieren un acuerdo cuanto antes y sobre la base de la propuesta de la Comisión, que el italiano ha calificado de "equilibrada" y realista. A su modo de ver, si se aprueba un paquete de ayuda "diluida sería un error porque no le valdría a ningún país". "Si Europa quiere defender sus valores tiene que dar una respuesta firme", ha añadido, convencido de que en eso estarán de acuerdo todos los países aunque luego haya que "perfilar los detalles".

Conte ha viajado a Madrid desde Lisboa, donde también viajó el lunes Pedro Sánchez, pero el italiano ha insistido en no querer hablar de un "frente del sur". Ambos han incidido en el argumento de que lo que está en juego no es el interés nacional sino el mercado interior europeo, las cadenas de valor y la competitividad de la UE en un momento muy complicado internacionalmente. "Tenemos que enviar un mensaje fuerte, no podemos permitirnos dudar ni ser demasiado cautos", ha dicho Conte.

Sánchez prevé viajar la próxima semana a Alemania, Países Bajos y Suecia para tratar de atraer sobre todo a estos dos últimos, que se autodenominan 'frugales', a las tesis españolas. Irá, ha dicho, siguiendo la estela del propio Conte, ambos intentando hacer "una labor diplomática". "En eso los italianos mejores que nosotros, a ver si podemos convencerlos de cara a la Cumbre", ha dicho, con la vista puesta en el Consejo Europeo de los días 17 y 18.

Junto al frente común en los asuntos europeos, los dos primeros ministros se han propuesto también intensificar la relación política bilateral, que está muy por debajo de la relación económica y humana entre los dos países. De entrada, se han propuesto celebrar la próxima cumbre bilateral antes de que termine el año. Será en España, ya que la anterior, que se celebró en 2014, fue en Italia.

España se ha propueesto también cooperar con Italia de cara a su presidencia del G20, en 2021, y Sánchez ha pedido a Conte que considere acciones de ayuda a África. Por su parte, Conte ha expresado su interés en aumentar la colaboración en comercio, turismo y enseñanza de idiomas.

Los dos mandatarios se han reiterado solidaridad mutua por la dureza de la pandemia en ambos países y han rendido tributo a los fallecidos y a la fortaleza de las sociedades y las instituciones de ambos países. "La trágica experiencia que hemos vivido con el Covid ha unido todavía más a los países y ha reforzado la convicción de que hay que trabajar juntos y en sintonía para garantizar el renacimiento de las sociedades y las economías", ha dicho Conte.