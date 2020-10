España rechaza reabrir un debate sobre el montante del presupuesto de la UE

Madrid, 14 oct (EFE).- España no quiere reabrir un debate sobre los montantes del presupuesto y del fondo de recuperación de la Unión Europea como ha reclamado la Eurocámara, porque entiende que el acuerdo histórico alcanzado en julio se basó en muchos equilibrios y no debe ahora modificarse de forma ostensible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude mañana a la reunión del Consejo Europeo que tratará, entre otros asuntos, las negociaciones del Brexit, los compromisos con el cambio climático, las relaciones con África y, por último lugar, la necesidad de una mayor coordinación de Los Veintisiete sobre las restricciones o libertad de movilidad ante la pandemia por coronavirus,

No está en el orden del día el asunto económico que más preocupa, no obstante, a los países de la UE, las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el fondo de recuperación y la necesidad de que éstas concluyan para que dichas partidas puedan empezar a liberarse, aunque en el Gobierno español no dudan de que será objeto de debate.

El presidente del Gobierno está entre los líderes que reclama con mayor énfasis que la negociación con el Parlamento concluya y que los fondos puedan empezar a repartirse en enero del año que viene.

En cualquier caso Sánchez se ha comprometido a adelantar algo más de 27.000 millones en los presupuestos del Estado mientras no lleguen esas ayudas.

Fuentes del Gobierno consideran "responsable y prudente" este adelanto y confían en que haya un acuerdo que haga posible cuanto antes el reparto del fondo.

Pese a las dificultades en la negociación y que no esté garantizado al cien por cien que el fondo se vaya a ratificar, insisten en el acuerdo histórico que se logró en julio y por eso están convencidos de que habrá consenso al final para liberar el dinero y para que toda Europa se endeude de forma conjunta para garantizar financiación que permita la recuperación.

En lo que no está de acuerdo España es en la propuesta que ha hecho el Parlamento Europeo para tratar de llegar a un acuerdo con el Consejo.

La Eurocámara plantea que un aumento del presupuesto comunitario de en torno a 9.000 millones de euros -la última propuesta que ha planteado Alemania- puede ser suficiente para llegar a financiar el incremento de 39.000 millones que buscan los eurodiputados para programas emblemáticos de la UE, como la Erasmus o la investigación.

En Moncloa recuerdan que la posición de España siempre ha sido la de moverse en los márgenes pero no reabrir el debate sobre más dinero.

Recuerdan las fuentes del Gobierno que el acuerdo de julio costó "sangre, sudor y lágrimas" y se sostiene sobre unos equilibrios muy delicados, por eso no son partidarios de aumentar las cantidades acordadas.

España espera que el Parlamento Europeo busque fórmulas "imaginativas" que impidan, por tanto, reabrir el debate del montante final del fondo y el presupuesto.

El Consejo de mañana abordará por otro lado las propuestas de coordinación frente al COVID-19 en lo que respecta a los viajes.

El Consejo de la Unión Europea adoptó ayer una recomendación para que los Estados miembros basen sus restricciones a los viajes dentro de la UE en función de la situación epidemiológica que incluye un código de colores por zonas.

"Esta recomendación tiene como objetivo evitar la fragmentación y la disrupción y aumentar la transparencia y la previsibilidad para los ciudadanos y las empresas", indica el Consejo en un comunicado.

Los Estados miembros aportarán una serie de datos al Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que actualizará semanalmente un mapa europeo del coronavirus según la incidencia por regiones.

El ECDE recibirá información de la incidencia acumulada (IA) sobre 100.000 habitantes en 14 días, del número de pruebas de diagnóstico por 100.000 habitantes y del porcentaje de positivos por Sars-CoV-2 en función de los test realizados la semana anterior.

Con ello se el ECDE elaborará un mapa que dividirá las regiones europeas en cuatro colores.

Sobre esta recomendación, España está a favor de que se tomen medidas a nivel comunitario y que los países no actúen de forma unilateral cerrando fronteras o tomando medida muy distintas al resto, apuntan desde el Ejecutivo.

Las mismas fuentes explican que España se decanta más por los test que por las cuarentenas, y en cualquier caso celebran que se haya acordado que las pruebas elaboradas en un país sean reconocidas por todos los demás.