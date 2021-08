España recibe a una treintena de afganos para su traslado a otros países de la UE

Madrid, 19 ago (EFE).- Una treintena de ciudadanos afganos evacuados de Afganistán han llegado a España esta medianoche en un avión procedente de Roma que aterrizó en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para ser distribuidos entre distintos países comunitarios.

Según ha informado el Gobierno, España actuará como un punto de asistencia del Servicio Exterior de la UE, mediante el cual irán llegando al país afganos que han colaborado con la Unión para ser trasladados "a posteriori" a distintos países europeos.

El primero de estos grupos, compuesto por cinco familias afganas, llegó anoche en un vuelo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) procedente de Roma, y serán enviadas a Dinamarca, Alemania, Polonia y Letonia.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado este jueves en la Cadena Ser que España acoge en las instalaciones de Torrejón de Ardoz, junto al grupo de 53 españoles y afganos repatriados esta madrugada, a estas otras familias que permanecerán unas 72 horas hasta que se tramiten sus desplazamientos a los países en los que serán acogidos.

Respecto al primer grupo de españoles y colaboradores de nacionalidad afgana que han llegado para su acogida en España, Escrivá ha asegurado que pasarán ese mismo periodo de 72 horas en las instalaciones de la base aérea realizando los primeros trámites y posteriormente se desplazarán a las ciudades donde vivirán sus procesos de integración.

Tanto los afganos que serán distribuidos a otros países como el grupo de españoles y colaboradores afganos de España en Afganistán han dado negativo en el test de antígenos que se les ha practicado nada más aterrizar en Madrid.

"Ahora están descansando y alimentándose, excepto un niño con diarrea que lo hemos derivado a un hospital", ha señalado el ministro.

Según Escrivá, "la estructura de Torrejón está sirviendo de acogida de todos los afganos y sus familias que han sido colaboradores de instituciones de la UE y que después van a ser distribuidos proporcionalmente entre todos los países".

El responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha querido concretar el número exacto de personas que serán evacuadas de Afganistán hasta España. "Es muy difícil, no querría atreverme con ninguna cifra, hay listas con distintos números, no quiero comprometerme, hemos creado una infraestructura para acoger varios centenares".

"No está siendo fácil, es un proceso dinámico que va a requerir todavía algunas negociaciones y España está haciendo todos los esfuerzos desde Exteriores y Defensa" para posibilitar ese acceso al aeropuerto, ha dicho