España reitera su compromiso con la seguridad del flanco oriental de la UE

Riga, 7 abr (EFE).- La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, subrayó este miércoles en Lituania el compromiso de España con la "seguridad del flanco oriental de la Unión Europea" y evitó posicionarse sobre el deseo de Ucrania de integrarse en la OTAN.

En una rueda de prensa en Vilna en la primera etapa de su gira por los países bálticos, González Laya recalcó que "España está comprometida con la seguridad y la defensa" de sus socios comunitarios en el extremo nororiental de la UE.

Además, afirmó que España quiere "paz y estabilidad" en el vecindario de la UE y no busca la confrontación con sus vecinos en relación a Rusia y Bielorrusia. No obstante, agregó, no tolerará "agresiones" a sus socios.

Las relaciones del bloque comunitario con Rusia se han deteriorado notablemente en los últimos años, con Bielorrusia y Ucrania como elementos clave en los desencuentros bilaterales.

En relación a Bielorrusia, González Laya destacó que el posicionamiento comunitario con respecto a este país no es "geopolítica", sino que "es cuestión de respeto de los derechos humanos y la democracia".

La población bielorrusa ha apoyado de forma masiva las protestas contra el Gobierno bielorruso y España respaldará las medidas de la UE para promover los derechos humanos y la democracia en Bielorrusia, aseguró González Laya.

González Laya optó por la prudencia con respecto a Ucrania y las declaraciones de este martes de su presidente, Vladímir Zelenski, que instó a la OTAN a acelerar el proceso de adhesión de su país a la alianza ante el aumento de las tropas rusas en la frontera común.

"Ucrania ya tiene una relación especial, un estatus especial con la OTAN que es fructífero y provechoso", indicó González Laya, que emplazó para decisiones en este ámbito a la cumbre de la alianza atlántica de junio.

La OTAN desea un "vecindario pacífico", quiere relaciones estables con los países de su entorno y "no busca problemas", agregó la ministra española.

El capítulo de Defensa y Seguridad será uno de los principales de la gira báltica de González Laya. España forma parte de la misión "Enhanced Forward Presence" de la OTAN en los bálticos, con unos 300 militares en la base letona de Adazi.

La ministra señaló que éste va a ser un día "lleno de debates y encuentros", en referencia a la intensa agenda de su estancia en Lituania, dentro de su apuesta por "invertir" en las relaciones bilaterales.

González Laya tiene previsto reunirse en Lituania con su presidente, Gitanas Nauseda; con la primera ministra, Ingrida Simonyte; con la presidenta del Parlamento, Viktorija Cmilyté-Nielsen, y con los ministros de Hacienda, Gintaré Skaiste, y Exteriores, Gabrielus Landsbergis.

Asimismo, se entrevistará con representantes de varias empresas españolas presentes en Lituania, visitará el Centro de Biociencia (que colabora con universidades españolas) y la Universidad de Vilnius, fundada, entre otros, por jesuitas españoles.

Además, participará en un homenaje a los caídos en defensa de la independencia lituana y conversará brevemente con la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya.