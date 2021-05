La España Vaciada apela a pagar menos impuestos que el resto del país

Madrid, 25 may (EFE).- El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha apelado este martes en el Congreso, en nombre de la España Vaciada, a una "fiscalidad diferenciada" en estos territorios porque es "un ejercicio de justicia", y si el Estado no les ha dado los mismos servicios, "es justo que no paguen los mismos impuestos"

En rueda de prensa en el Congreso, junto a representantes de la España Vaciada, que ha elaborado un documento para un nuevo modelo de desarrollo, Guitarte ha recordado que históricamente la fiscalidad diferenciada es una herramienta que se ha utilizado para repoblar y hoy es una obligación aplicarla a las empresas y los particulares que viven en estos territorio.

Guitarte también ha exigido un mecanismo de financiación estable para el mundo rural - "sea el que sea"- que no dependa de quien esté en el Gobierno, es decir, una inversión permanente que se consigne en los presupuestos y a Pedro Sánchez le ha dicho que los 10.000 millones de los fondos europeos, comprometidos el pasado sábado para el mundo rural, son solo un punto de partida.

Acompañado por representantes de la España Vaciada, Guitarte ha apremiado al Gobierno a "actuar ya" porque para algunos territorios esperar "un año o dos puede ser desastroso" y, además, ha considerado que habrá que "actuar de manera sostenida durante una, dos décadas o incluso tres" porque en 2050 tiene que estar resuelto.

Guitarte ha subrayado que el principio de igualdad "que pregona la Constitución" debe cumplirse y la exigencia de que se aborden "soluciones urgentes va absolutamente en serio. Esto no puede quedar como otro momento histórico donde se habló de despoblación pero no se solucionó nada".

El diputado de Teruel Existe, que se ha presentado únicamente como introductor del documento, elaborado desde la sociedad civil durante ocho meses por 80 plataformas y 160 organizaciones de 28 provincias, ha apelado a que se empiece a implantar "de verdad" el 5G en zonas donde no hay cobertura.

Y ha asegurado que están detectando "pese a las declaraciones de buenas intenciones del Gobierno, inercias en los ministerios que van en contra de la solución del problema".

Guitarte ha instado a los ministerios a "cambiar las inercias" si de verdad quieren subsanar los déficits históricos en infraestructuras y ha apelado a dar prioridad a las ya programadas.

"Y si, de verdad, se quiere generar empleo la nueva industria que se tiene que crear debe ubicarse en las zonas despobladas" y si se opta por desconcentrar la administración, "debe hacerse ya, no pregonarse".

En definitiva, Guitarte ha pedido compensaciones y une nueva mirada hacia el mundo rural por lo mucho que aporta y por ser el soporte de las nuevas energías renovables.