España y Malta piden solidaridad con los inmigrantes y entre países de la UE

Madrid, 17 sep (EFE).- España y Malta han considerado este jueves que el proyecto sobre inmigración que prepara la Comisión Europea debe ser "humano, justo y solidario", no solo con los inmigrantes sino también entre países de la UE, "de manera que los países de primera frontera, que protegen y acogen a los migrantes, puedan también contar con la solidaridad de los demás miembros de la Unión.

Así lo ha expresado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en rueda de prensa conjunta con su homólogo de Malta, Evarist Bartolo, con quien ha coincidido en que la respuesta europea debe ser "solidaria" y con un "enfoque estratégico" que contemple las necesidades de los países emisores y de tránsito.

Como países de "primera llegada", tanto Malta como España son conscientes de "cuán importante es que todos los países europeos se sientan concernidos y se sientan partícipes y solidarios de la respuesta que Europa debe dar al tema de las migraciones", ha explicado González Laya.

Además, la ministra ha subrayado que trabaja para que el pacto migratorio refleje cuestiones importantes para España como la solidaridad, "un elemento fundamental para España, porque somos un Gobierno socialista y la solidaridad es un concepto base que ancla nuestra política migratoria".

Por su parte, Bartolo ha considerado que está claro que "la seguridad en Europa solo se puede lograr con seguridad en el Mediterráneo" y esta seguridad "pasa por que nuestros vecinos del sur sean países estables", una situación que es "compleja de una punta a otra, de Marruecos a Egipto" y que la pandemia y la crisis económica solo va a empeorar.

Por ello, Malta considera necesario abordar este tema con un "enfoque estratégico" ya que "si solo partimos de reubicación y la solidaridad nos quedamos cortos, sabemos que esto no funciona", ha explicado antes de recordar que, en los últimos 15 años, el porcentaje de reubicación a otros estados miembros ha sido del 8 por ciento "sólo ocho reubicados de cada cien que llegan".

Así, en su opinión, la UE debe abordar la raíz del problema que es el desarrollo de los países emisores y el comercio justo ya que "no podemos seguir sacándoles los recursos, los impuestos, los beneficio y a sus jóvenes y esperar que ellos tengan recursos propios para fomentar un mayor desarrollo económico en sus países".

Para abordar estos temas de manera conjunta, España ha convocado una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de países mediterráneos para el próximo 26 de noviembre, un día antes de que se celebre el 25 aniversario de la Unión por el Mediterráneo, ha señalado González Laya.

Se trata de crear una "vecindad en la que los países de ambas orillas construyamos una agenda estratégica para nuestra relación de manera corresponsable y para ocuparnos de temas como el cambio climático, empleo juvenil y los flujos migratorios".

Los problemas en el Mediterráneo Occidental y las tensiones entre Grecia y Turquía y Chipre y Turquía también han centrado la conversación entre España y Malta ya que, como ha explicado el ministro maltés, "tenemos que resolver este conflicto tan espinoso, la historia no ayuda y la geografía aún menos".

Por ello, tanto España como Malta se han comprometido a trabajar por el "diálogo y la negociación"

España, por su parte, ha subrayado que "trabaja por el diálogo y la vía de negociación" apoyando los esfuerzos de la presidencia alemana de la UE y del alto representante: "Es la mejor manera de resolver los problemas, solidaridad diálogo y negociación", ha subrayado González Laya.

Para Malta, resulta necesario convocar una conferencia multilateral para abordar este tema y mantener entre los socios europeos un debate sobre "qué relación queremos con Turquía; no podemos limitarnos a reaccionar en el corto plazo, esa es una actitud que solo va a complicar mucho más las cosas".

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Malta ha querido aclarar que, si bien hay rumores de que Malta podría ceder una base militar a Turquía, "eso no es así: Malta es un país neutral, no contamos con bases militares en nuestro país y no queremos bases militares en nuestro país", ha subrayado.

"Nosotros no queremos dañar a nadie, ni que se utilice nuestro país para dañar a nadie, así que somos un país neutral y estamos comprometidos, no queremos proporcionar bases militares a nadie", ha concluido.