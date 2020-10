Esparza (Navarra Suma) ofrece "estabilidad" a Chivite si se "separa" de EH Bildu

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha ofrecido este jueves "estabilidad" y "acuerdos políticos" a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, para "concluir la legislatura" si se "separa" de EH Bildu.

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Javier Esparza ha afirmado que no quiere "un Gobierno en manos de EH Bildu" y se ha comprometido con Chivite a garantizarle estabilidad, más allá de la abstención que ya le ofreció para aprobar los Presupuestos de 2021 si no los pacta con EH Bildu.

"Le ofrezco pactos de comunidad en áreas que van a ser fundamentales para el desarrollo de Navarra y para hacer frente a la pandemia sanitaria, económica y social que tenemos por delante", ha afirmado Esparza, para añadir que "depende" de Chivite aceptar o no esta oferta.

El portavoz de Navarra Suma ha advertido de la "débil posición" del PSN, ya que "de los 30 parlamentarios que apoyan el Gobierno hay 11 socialistas, 16 nacionalistas-independentistas y tres populistas de extrema izquierda".

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que "eso es lo que hemos visto en este primer año: un Gobierno en minoría, continuista con las políticas nacionalistas de la anterior legislatura y sin capacidad de gestión, un gobierno que Chivite preside, pero no lidera".

"Se lo dirigen otros. Usted era tan conocedora como los demás de lo que iba a pasar echándose en los brazos de EH Bildu. Pero lo aceptó. Se prestó a ello. Se entregó. Usted leyó o escuchó como yo al señor Otegi pedir a sus militantes que la hicieran presidenta", ha dicho a Chivite.

A continuación, Esparza ha afirmado que "las numerosas renuncias -de Chivite- a su programa y a sus principios vinieron acompañadas del reparto de cargos, la otra manera como pagó por su sillón". "Repartió a EH Bildu y a Geroa Bai todos los sillones que le fueron pidiendo.En la Mesa del Parlamento, en los ayuntamientos, en alguna Mancomunidad, en el Senado, lo que hiciera falta", ha dicho.

Javier Esparza ha afirmado que la jefa del Ejecutivo es "un chollo para sus socios nacionalistas". "Les ha tocado la lotería porque ven que se están continuando con las políticas nacionalistas que iniciaron la pasada legislatura sin que, además, ellos se estén desgastando. La que se desgasta es usted. Y en el caso ya concreto de EH Bildu, ¿sabe cuál es el premio gordo de esa lotería que les ha tocado con usted? Que se les considere como un interlocutor político más y se les blanquee", ha afirmado.

El portavoz de Navarra Suma ha dicho que Chivite "preside formalmente, pero no lidera". "Lo sabe usted, lo sé yo y lo saben los ciudadanos. Los navarros hoy ya saben que tienen una presidenta que no lidera y que no gestiona eficazmente. Que no nos defiende ni de los ataques del nacionalismo vasco ni de las decisiones injustas de Madrid. Han demostrado en este año que no estaban preparados para gobernar", ha asegurado.

Así, en cuanto a la actividad del Gobierno, Esparza ha afirmado que "aparte de la nefasta gestión del coronavirus, poco es lo que hemos visto, continuismo con las políticas nacionalistas del cuatripartito, renuncias al programa electoral del PSN y a sus promesas, y tensiones internas entre los socios que en muchos casos están paralizando la toma de decisiones, y, en definitiva, están frenando el desarrollo de Navarra".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LA PANEDMIA

Durante su intervención, Javier Esparza ha sido crítico con la gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno de Navarra, que ha sido "la guinda a su mala gestión, una gestión que ha colocado a Navarra, desde el inicio y sin abandonar esos puestos, entre las peores regiones de España y de Europa, una gestión marcada por los bandazos, la tardanza en tomar decisiones y la lentitud para ejecutarlas, el oscurantismo, el seguidismo de Madrid, la falta de previsión que llevó, por ejemplo, a no hacer acopio de material de protección a tiempo, la falta de diálogo y escucha y la autocomplacencia".

Esparza ha afirmado que el Gobierno "no se ha adelantado en nada". "La mayoría de comunidades y países de Europa están implantando medidas con incidencias mucho más bajas que Navarra. Tenemos ahora las medidas más restrictivas porque nuestra incidencia supera ampliamente la de otras comunidades y países europeos. No porque se anticipen", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que el Gobierno "lleva meses diciendo que hay que aplanar la curva sí o sí, poniendo medidas inefectivas que no han conseguido en absoluto aplanar esa curva, pero preferían trasladar que estaba todo controlado, que no se estaba produciendo impacto en el sistema sanitario, que simplemente lo hacían todo tan bien que teníamos muchos casos porque liderábamos el número de PCR por habitantes".

Javier Esparza ha asegurado que "Navarra está parada, frenada" y, unido a la "dependencia de EH Bildu", ha afirmado que "esto no es lo que queremos para Navarra, básicamente porque no es bueno".

Tras ello, ha señalado que "se le puede poner fin si usted quiere y se desliga de EH Bildu". "No queremos un Gobierno en manos de EH Bildu porque éticamente no está bien y porque son un lastre para el desarrollo de Navarra. Con un gobierno dependiente de EH Bildu, pierde Navarra. No queremos políticas nacionalistas, ni radicales, ni la paralización de Navarra, porque es perjudicial para todos", ha afirmado, para criticar que se sitúa a Navarra Suma en "equidistancia" con EH Bildu.

Por ello, ha ofrecido a Chivite "otro camino, un camino que estoy seguro compartirán miles de socialistas y la inmensa mayoría de los navarros, el camino de la moderación, el liderazgo compartido, el diálogo y la acción".

Esparza ha afirmado que en este momento "Navarra requiere estabilidad, Chivite gobierna en minoría y bajo la dependencia de Bildu y si acepta nuestra propuesta, puede contar con 43 parlamentarios para sacar adelante sus presupuestos, y me refiero en su conjunto a la política de gastos y la de ingresos, pues son las dos caras de la misma moneda".

Además de la abstención en Presupuestos, el portavoz de Navarra Suma ha ofrecido pactos para hacer frente a la crisis sanitaria, para que Navarra sea "atractiva desde el punto de vista fiscal", para la concertación social con empresas y trabajadores; para el aprovechamiento de las ayudas europeas; para el desarrollo del tren de alta velocidad y el Canal de Navarra; o para reforzar el estatus actual de Navarra.

"Los ciudadanos quieren que su Gobierno nos prepare para hacer frente a la crisis económica y social que tenemos por delante. Usted va a decidir, y será su responsabilidad. Nosotros estamos teniendo una gran generosidad y altura de miras. Ojalá también la tenga usted. En su mano está", ha dicho Esparza.