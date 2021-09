Espinosa de los Montero critica "falta de voluntad política" para bajada luz: "Cuando Vox gobierne tomaremos medidas"

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del GPVOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se ha referido este viernes a la subida del precio de la luz, recordando que "estamos en los días en los que más cara ha sido la luz en la historia de España", y ha criticado la "falta de voluntad política" para reducir la factura. "Cuando Vox gobierne cuando dependa de nosotros le aseguro que tomaremos medidas", ha apostillado.

Espinosa de los Monteros ha dicho, tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga, que "la subida de la luz es algo dolorosísimo para millones de españoles". "Es también terrible que los dos partidos que más han estado criticando las subidas de la luz en el pasado, cuando la luz subía, sí, pero no tanto como ha subido ahora; esos partidos que tanto criticaban y que decía que cuando gobernaran no subiría son, precisamente, los que están presidiendo sobre el momento donde la luz es más cara en la historia".

Ha incidido en que Vox ha presentado y mantiene propuestas y ha recordado, entre otros, "que dos tercios de la factura, seis de cada diez euros que pagamos en la factura nada tienen que ver con el coste de generación de electricidad, tienen que ver con peajes y con impuestos que depende puramente de voluntad política".

"Si mañana se quisiera se podría reducir el 60 por ciento de la factura de la luz simplemente por un decreto de este Gobierno", ha subrayado.

De igual modo, ha continuado, "si no lo están haciendo, si no han reducido el IVA de manera sustancial, general, si no han reducido el impuesto de electricidad o no lo han eliminado, si no han reducido los peajes que se pagan es simplemente porque falta voluntad política".

Además, ha agregado que "el otro 40 o 30 por ciento del coste de la factura que tiene que ver con la generación es producto de muchos años de haber atacado ciertos sistemas de generación de electricidad, que son los más baratos, en detrimento del bolsillo de todos los españoles".

A su juicio, "ahora es muy difícil darle la vuelta a una política energética tan equivocada que PP y PSOE han llevado a cabo durante los últimos 40 años; ahora es muy difícil poner en marcha planes que habíamos tenido hace 40 años y que hubieran podido mejorar hoy el coste de la factura de la luz", ha enumerado.

Además, ha incidido en que "ahora es muy difícil dar la vuelta al ataque a la energía nuclear, que es una energía fiable, barata, que ha tenido mucho éxito en España y que durante 40 años ha generado una energía fiable, limpia y bastante barata".

"Ahora es muy difícil revertir el cierre de centrales como Garoña, ahora es muy difícil revertir el sistema de cálculo de coste de factura eléctrica, pero se puede hacer si hay voluntad política necesaria para ello", ha dicho, pero ha asegurado que "cuando Vox gobierne, cuando dependa de nosotros, le aseguro que tomaremos medidas en ese sentido".