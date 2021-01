Espíritu crítico y sentido común para "navegar" con más seguridad en internet

A Coruña, 28 ene (EFE).- Instalar un antivirus y sistemas de nueva generación en los dispositivos electrónicos es una buena medida para evitar intrusiones que puedan afectar a datos o terminales, pero "no podemos dejarlo todo a la técnica", avisa Susana Rey, experta en telecomunicaciones y seguridad, sino que es determinante en el mundo digital "tener sentido común y también espíritu crítico".

"Si tenemos espíritu crítico es mucho más difícil que nos engañen", asegura Rey en una entrevista con Efe con motivo de la conmemoración hoy del Día Europeo de la Protección de Datos, una fecha proclamada por las instituciones europeas y autoridades de Protección de Datos de los Estados miembros con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones como usuarios de internet.

La mayor parte de los delitos en esta red que son masivos, que no van dirigidos contra una organización concreta o persona sino a "pescar a ver quién cae", se basan en la ingeniería social, en engañar, argumenta esta ingeniera de telecomunicaciones y máster en seguridad de la información, miembro de la comisión de seguimiento de la Cátedra R en ciberseguridad con las Universidades de Vigo y A Coruña, la primera cátedra interuniversitaria gallega, creada en 2018.

Por eso, "desconfiar" es primordial, sostiene. "Al igual que no daríamos a alguien que nos pide nuestro número de cuenta en la calle con la excusa de que ganamos un concurso, hay que poner en duda las cosas en internet, revisar de quién es el email, si a más gente le ha pasado antes de darle nuestro número de cuenta a cualquiera, nadie da duros a cuatro pesetas, como decía mi abuelo".

En sus últimos informes, la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad alerta de los peligros que circulan por la red, que se han incrementado con la pandemia del covid, y el "malware" -software malicioso para infiltrarse en el ordenador y "robar" información- es la principal ciberamenaza, con un aumento de la suplantación de identidad (phishing), el robo de identidad y el rescate como principales motivaciones de los delincuentes.

Estos "ciberdelincuentes", que ya "no son chavales de 15 años en sus casas que se les ocurre hackear algo", sino "mafias" que buscan oportunidades y cuentan con I+D para "encontrar vías para engañarnos", han tenido en el covid "una vía nueva" por la necesidad que ha habido desde el primer momento de información y que "hizo más sencillo que la gente pinchase determinados enlaces o mensajes".

"No es que el covid en sí incrementara el número de delitos, sino que los ciberdelincuentes encontraron la manera de llegar más fácil a la gente a la que quieren engañar" con el objetivo de "sacar dinero, al final es lo que buscan", añade.

Antes, avisa, robaban los cuatro ladrones que había en el entorno pero "ahora esa gente tiene acceso a quien tiene internet y no son tan eficientes, pero como intentan engañar a millones de personas, con que un 0,1 caiga ya les compensa".

"Sale más rentable robar diez euros a un millón de personas que diez millones a una", resume.

En definitiva, internet "no es el lejano oeste aunque lo parezca" ni es "más inseguro que la propia vida real", aunque "parezca que vamos un paso por detrás de los ciberdelincuentes", la legislación avanza "poco a poco".

Ante esta situación, las empresas y grandes organizaciones han de contar con importantes medidas de seguridad y encriptar su información, y las personas protegerse "teniendo cuidado", tienen el derecho a saber para qué se van a utilizar sus datos y la obligación de gestionarlos y "no comportarse como un niño pequeño y alegar que no sabía", también cuando difunde datos o imágenes sensibles.

Susana Rey defiende la concienciación y educación desde la etapa de Infantil, porque se forma a los niños pequeños en competencias digitales pero "no en espíritu crítico" en el manejo de internet.

"Hay que educarlos desde el principio, al igual que se les enseña a no cruzar la calle sin mirar, a no difundir bulos y no creerlos", propone esta ingeniera.

Elizabeth López