12J-Mendia ofrece "estabilidad y sosiego" porque Euskadi necesita Plan de rescate social, "no uno de salvación nacional"

La candidata del PSE-EE a Lehendakari, Idoia Mendia, ha ofrecido en el acto de apertura de campaña electoral "estabilidad y sosiego" porque Euskadi necesita un Plan de rescate social, "no un Plan de salvación nacional". Por ello, ha indicado que en las papeletas socialistas está "la esperanza de que los nacionalismos no vuelvan a enredarnos en la bronca y el jaleo".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha iniciado esta tarde la campaña electoral en un acto celebrado en el Arenal bilbaíno que también ha contado con la participación de la vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, así como los cabezas de lista por Gipuzkoa y Álava, Eneko Andueza y Gloria Sánchez.

Mendia ha comenzado esta "campaña inédita y extraña" recordando a los más de 1.600 vascos que han perdido la vida en esta "pandemia atroz", así como el "inmenso esfuerzo de todos los profesionales sanitarios que han salvado a miles de enfermos" y también el de la ciudadanía vasca que se quedó en casa durante semanas como pidió el presidente Pedro Sánchez, "para ganar tiempo y poder controlar la pandemia".

Tras indicar que, por ello, "hoy se puede estar aquí" y se pueden celebrar unas elecciones de nuevo, -"algo que "no se debe olvidar en ningún momento en la campaña-", ha asegurado que lo que ofrecen los socialistas es "responsabilidad política a la altura del esfuerzo ciudadano y sanitario realizado".

Mendia ha reconocido que será una campaña "rara". "Va ser muy raro para nosotros no repartir rosas, nuestro símbolo. El símbolo de todos los progresistas vascos y el símbolo de la libertad", ha subrayado.

La líder socialista ha asegurado que "nunca nada" les había impedido hacer campaña en la calle, "ni en las peores épocas". "No hay miedo que nos haya impedido nunca desplegarnos por nuestras calles y barrios, en nuestros pueblos y ciudades. No hay miedo ni insulto que nos haya impedido nunca ofrecer acuerdos al que piensa distinto para encontrar soluciones a los problemas", ha añadido.

Por ello, ha indicado que en esta campaña lo volverán a hacer y se "acercarán a todos los rincones para que todos los vascos sepan que pueden contar con el PSE-EE" y ofrecerán "soluciones donde otros sólo generan crispación", y se ofrecerán para "liderar acuerdos donde otros sólo ofrecen exigencias" y para "aprovechar la crisis como palanca de transformación para modernizar Euskadi sin que nadie quede atrás".

Mendia ha destacado que los socialistas están "cargados de propuestas y de esperanza" y en las papeletas del PSE-EE se encuentran las razones"del trabajo bien hecho, de la Euskadi que quiere progresar, que quiere dialogar y pactar, de la Euskadi que no se distrae de lo importante".

"Que en las papeletas socialistas está la esperanza de que los nacionalismos no vuelvan a enredarnos en la bronca y el jaleo. Está la esperanza de un Gobierno centrado en garantizar la salud de todos, en crear empleo estable y digno, sin que nadie quede atrás", ha apuntado.

Mendia ha destacado que son las papeletas para "rescatar a los comerciantes que pasan apuros, a quienes están atascados en el paro" o a las mujeres "de la desigualdad". "Son las papeletas de una izquierda vasca de Gobierno, responsable y alejada de tentaciones nacionalistas", ha añadido.

"ESTABILIDAD Y SOSIEGO"

Por ello, Mendia ha reafirmado su compromiso con trasladar a los vascos "estabilidad y sosiego". Tras recordar las cinco citas electorales del pasado año en las que los "socialistas ganaron con claridad en toda España, ha asegurado que "la única forma de que los Gobiernos hagan políticas de progreso pasa por los socialistas", ha indicado que tras renovar en 2019 la mayor parte de las instituciones, ahora "toca cerrar el círculo eligiendo un nuevo Parlamento Vasco".

"Ya hemos reforzado nuestra posición en ayuntamientos, diputaciones, Gobierno de España y Europa. Toca hacerlo en el Gobierno Vasco, toca poner todos los relojes en hora, para actuar de la mano, para reconstruir Euskadi", ha añadido.

Para ello, se necesita "más que nunca contar con aliados" porque no se pueden afrontar "solos" estos retos desde euskadi, sino que exigen "cooperación y colaboración", con agentes sociales, con otros partidos y con todos los gobiernos.

Mendia ha destacado que cuentan con la "mejor herramienta", un Estatuto "reforzado que nos da instrumentos, un presidente del Gobierno que cree en el autogobierno y una sociedad vasca que muestra su responsabilidad cuando se le dan razones para confiar en sus Gobiernos"."Tenemos que alinear todas las políticas, tenemos que ir de la mano", ha añadido.

A su juicio, los socialistas son los únicos que pueden dar coherencia a todo el proceso de reconstrucción porque, "si falla alguno de los Gobiernos, no salimos".

"Si alguien pretende llevar al Parlamento vasco la política bronca que practican en Madrid, perderán los ciudadanos. Si alguien pretende devolvernos al bucle de los sentimientos e identidades, a las batallas de unos y otros nacionalistas, a confrontar Gobiernos, perderán los ciudadanos", ha añadido.

Mendia ha defendido que lo que necesita Euskadi es un Plan de rescate social "no un Plan de salvación nacional". "Necesita respuestas serias, y no programas hechos con retales, necesita equipos fiables, y no castings de ocasión, necesita soluciones y no crispación", ha agregado.

Por ello, ha indicado que ofrecen a los vascos un partido de izquierdas "fuerte, con un proyecto sólido, un liderazgo claro y un equipo serio" con capacidad "acordar soluciones para lo urgente y para conducir a Euskadi a la modernidad y la cohesión social".

Tras asegurar que no es momento de añadir "más incertidumbres a los ciudadanos", ha afirmado que los socialistas son "claros y directos" y sus votos son para "acordar con todos y actuar para todos".

Mendia ha defendido que la izquierda útil es la que "sabe comprometerse, tomar decisiones, sabe gobernar y resuelve" y se ha dirigido a la mayoría social vasca que "se siente progresista y no quiere enredos".

La líder socialista, que ha destacado que cuentan "como aliado" al Gobierno de Pedro Sánchez, ha definido al PSE como un partido "fiable y seguro", como una izquierda vasca "responsable y coherente", que "ofrece soluciones frente a tanta crispación".

Por último, ha indicado que el PSE-EE tiene "todo lo que merece la confianza de los vascos" y hay "muchas razones para que confíen en nosotros".

ANDUEZA

Por su parte, el cabeza de lista por Gipuzkoa, Eneko Andueza ha indicado que hoy comienza una campaña que termina el 12 de julio y ese día "no caben ni los miedos ni las perezas" y ha señalado que en esta elecciones se "juega mucho", "ser y no parecer". "Porque no queremos ser un país aparente, sino un país moderno y avanzado que no deja a nadie en la estacada", ha añadido.

Andueza ha destacado que el 12 de julio se juega "tener un gobierno leal" con el Ejecutivo Sánchez, "que trabaje codo con codo y apueste por la cogobernanza para superar esta crisis" y, junto a ello, el fortalecimiento de los servicios públicos, una apuesta "firme" en inversión y en tecnología, en industria y en prestaciones.

Por su parte, la cabeza de lista por Álava, Gloria Sánchez, ha defendido que sólo "reforzando" la presencia socialista en las instituciones "las políticas tienen el perfil social que desea la mayoría". "Porque cuando el socialismo es fuerte, la salud es antes que el negocio o el beneficio económico; y sólo cuando el socialismo es fuerte, los servicios públicos tienen más inversiones y más medios y la Europa de los recortes da paso a la Europa más social", ha destacado.