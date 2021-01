Estatua de la Libertad está "verde de coraje" por censura, dice López Obrador

México, 13 ene (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles la censura en redes sociales, como Twitter y Facebook, y la supuesta violación a la intimidad de algunas plataformas, asegurando que la Estatua de la Libertad de Nueva York debe de estar "verde de coraje".

"Desde que tomaron estas decisiones (las redes sociales), la Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío", opinó el líder mexicano desde el Palacio Nacional.

El pasado 7 de enero, tras los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, el mandatario mexicano criticó a Facebook y Twitter por "censurar" a Donald Trump, si bien no nombró al todavía jefe de la Casa Blanca directamente.

Este miércoles, López Obrador recordó que ya se pronunció por lo que "hicieron las plataformas de Twitter y de 'Face' en los últimos tiempos", sin hacer de nuevo referencia directa al bloqueo en dichas redes a Donald Trump, quien este martes en su última visita al muro fronterizo agradeció la "amistad" del mandatario mexicano.

"No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura. Como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales. Esto no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad", apuntó.

En su disertación, López Obrador habló de la importancia de que en las "benditas redes sociales" no se censure nada porque es un espacio que permite dar voz a todo el mundo, más allá de los grandes medios.

Además, López Obrador habló también de la supuesta violación de la intimidad de algunas empresas y redes sociales, que saben "todo lo que hacemos los seres humanos", así como "nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado".

"¿Y esto quién lo regula, quién lo controla? ¿Cuáles son las normas?", remarcó.

El mandatario también explicó que hoy los teléfonos son como "micrófonos" que escuchan al usuario, y cuestionó si esto está "permitido" y es "moral".

Dijo finalmente que en México se va a "atender este asunto", recogiendo opiniones y garantizando libertades.

Twitter anunció el pasado viernes la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump, que tenía más de 88 millones seguidores y se había convertido en el gran altavoz público del mandatario estadounidense.

La compañía, que había bloqueado temporalmente la cuenta después de que Trump justificara el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, decidió hacer el veto permanente ante el riesgo de "una mayor incitación a la violencia" tras nuevos mensajes del presidente saliente.