Esteban (PNV) acusa al ministro Escrivá de "no mover un dedo" para transferir a Euskadi el IMV

Afirma estar "muy cabreado" con el Ministerio y dice que "lo primero" que debe hacer es "cumplir la ley"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que no le gusta que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "no cumpla la ley, que dice que desde octubre debiera estar ya transferido el Ingreso Mínimo Vital" a Euskadi, y le ha acusado de "no mover un dedo en ese sentido".

En declaraciones a RNE-5, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha analizado, además, la pandemia de covid-19 y la posibilidad de que no se prorrogue el estado de alarma tras del 9 de mayo. En este sentido, Esteban ha considerado que el Ejecutivo central debiera revisar "los datos y las previsiones" y tomar la decisión de prorrogarlo.

"En estos momentos estamos en una cuarta ola con ascenso, con datos malos... para el 9 de mayo estaríamos en una vacunación del 10-11% del total de la población cuando la inmunidad de rebaño es el 70%. Sin estado de alarma no puede limitarse la circulación, toque de queda, cierre perimetral...", ha recordado.

Por todo ello, ha advertido de que "no es prudente" no prorrogar el estado de alarma y ha señalado que le sorprendió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera el anuncio de no establecer una prórroga "tan temprano".

"La comunidad de Madrid se ha enfrentado al Gobierno central en términos de representar la libertad y menores restricciones y probablemente parte de la campaña madrileña se base en eso... Lo que debería primar es la prudencia, ver los datos y cuando lleguemos al día 9 estoy prácticamente seguro que lo lógico es prolongar el estado de alarma lo suficiente para modificar la legislación ordinaria y dotarnos de instrumentos", ha valorado.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el dirigente del PNV ha considerado que todavía debe "depurarse bastante" y concretarse. A su juicio, es necesario así "poner el foco en algunos temas" que preocupan, como el hecho de que los fondos tengan que servir como "revulsivo para un nuevo salto en las bases económicas del país".

"Para nosotros, la industria es muy importante y lo que vemos si se analizan los ejes es que los millones destinados a industria directamente son pocos relativamente", ha advertido.

Asimismo, ha afirmado que cabe la posibilidad de que los grandes proyectos que puedan ser "tractores" el gobierno puede trocearlos por ministerios, de tal forma que "cuando una empresa quiera hacer algo deberá recurrir para un mismo proyecto a diferentes ministerios lo que puede desincentivar a la hora de intentar acceder a las ayudas".

De este modo, ha incidido en que existen determinados proyectos que "depende de dónde se desarrollen pueden ser exitosos por el hecho de darse en un ecosistema con gente e industrias implicadas", mientras que en otros lugares, que "igual son un páramo en ese ámbito, empezar de cero puede suponer un fracaso".

No obstante, Esteban ha asegurado que no cree que el Plan tenga que votarse en el Congreso de los Diputados, "otra cosa es que sea consensuado".

Cuestionado por el plan presentado esta semana por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para reformar las jubilaciones, Esteban ha afirmado que lo que no le "gusta del señor Escrivá es que no cumpla la ley que dice que desde octubre debiera estar ya transferido el Ingreso Mínimo Vital".

"No está moviendo un dedo en ese sentido y las noticias que tengo son muy negativas. En principio estoy muy cabreado con ese ministerio. Respecto a sus ideas sobre pensiones, cuando vaya definiendo un poco más ya hablaremos. Lo primero que cumpla la ley", ha añadido.

Por último, y en lo que respecto a la reforma laboral, Esteban ha considerado necesario que se lleve a cabo una reforma, "entre otras cosas porque nos lo exige Europa".