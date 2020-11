Esteban (PNV) dice que se ha "avanzando bastante" en PGE, pero quedan "claroscuros por resolver"

Ve sorprendente que, pese a que el Gobierno central sea de coalición no sea "disciplinado, por mucha tensión que pueda haber internamente"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que durante este pasado fin de semana se ha "avanzando bastante" en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, pero ha advertido de que aún quedan "claroscuros por resolver".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Esteban se ha referido, entre otras cuestiones, a las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y el posicionamiento final de su formación.

En este sentido, el representante jeltzale ha destacado que, en lo que afecta al PNV, durante este pasado fin de semana se ha "avanzado bastante" en la negociación y se han "cerrado otros asuntos", pero eso no significa un sí al haber todavía "claroscuros que tenemos que resolver".

"Hemos avanzado, pero vamos a ver lo que pasa entre hoy y mañana. Tenemos toda una serie de enmiendas y peticiones al Gobierno, algunas públicas y otras sobre la actitud que va a tomar con respecto a determinadas políticas", ha añadido.

Por otro lado, ha afirmado que es "un misterio" los acuerdos que el Ejecutivo haya alcanzado con otros grupos, para añadir que si el PNV se llevara "una sorpresa grande con temas que chirriaran, se podría producir una situación muy complicada".

Asimismo, ha sostenido que desconoce si el Gobierno central ha alcanzado un acuerdo presupuestario con EH Bildu después de que "Arnaldo Otegi lo anunciara, algunos ministros lo corroborasen y los mismos ministros luego dijeron que no había nada".

"Lo que sí he visto son las enmiendas presentadas y no son como para quebrar el régimen. No he visto ninguna originalidad. De esas lentejas de las que acusaban a los demás ahora no llegan ni a lentejas, son un sopicaldo. Cada uno tiene toda la legitimidad para pactar y desdecirse, pero esto reafirma al PNV en el camino que emprendió hace muchos años", ha valorado.

Asimismo, y en referencia a la enmienda a las Cuentas presentada por Unidas Podemos --junto a ERC y EH Bildu--, Esteban ha reconocido que es algo que resulta "sorprendente e inusual en cualquier gobierno de coalición".

A su juicio, es sorprendente que un Ejecutivo no sea "disciplinado por mucha tensión que pueda haber internamente", de tal forma que "no son maneras, pero es lo que hay".

No obstante, ha advertido de que esa enmienda sobre desahucios realmente "no está en juego" ya que los letrados de la comisión la han señalado como "inapropiada para formar parte de los PGE al no tener conexión con las Cuentas", lo que haría que quedase "excluida del debate".