Etxerat señala que el Gobierno ha acercado a 109 presos al País Vasco hasta la fecha y faltan por producirse otros 19

Destaca que, por primera vez desde que comenzara la dispersión, el porcentaje en cárceles a más de 400 km de distancia es inferior al 50%

SAN SEBASTIÁN, 12 (EUROPA PRESS)

La asociación de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, ha señalado que, hasta la fecha, el Gobierno central ha acercado a 109 reclusos a cárceles cercanas al País Vasco, mientras que otros 19 acercamientos anunciados no se han producido aún. Además, ha destacado que, "por primera vez desde que comenzara la dispersión y el alejamiento hace más de 30 años", el porcentaje de reclusos en cárceles españolas a más de 400 kilómetros de distancia "es inferior al 50%".

En una rueda de prensa en Hernani (Guipúzcoa), la portavoz de Etxerat, Patricia Vélez, ha destacado que el acercamiento de presos a centros penitenciarios cercanos a Euskadi y Navarra supone un "alivio" para las familias, aunque la asociación continúa reclamando un "km 0". Además, ha subrayado que "se han vaciado de presos vascos" cárceles como las de Algeciras, Badajoz, Cáceres, Ocaña y Herrera de la Mancha.

Vélez ha detallado que, en la actualidad, "hay 217 presos de EPPK", de los cuales son 31 mujeres, 186 hombres y dos niñas las que están en prisión. De esa cifra, 164 están encarcelados en el Estado español y 28 en el Estado francés. "El porcentaje de presos en cárceles vascas es del 14%", ha añadido.

"Por primera vez desde que comenzara la dispersión y el alejamiento hace más de 30 años, el porcentaje de presos encerrados en cárceles españolas a más de 400 km de distancia es inferior al 50%, un 44%", ha resaltado la representante de Etxerat.

Asimismo, ha señalado que "la inmensa mayoría" de los presos "continúan realizando su recorrido jurídico-penitenciario individual". "Están mostrando de manera individualizada, cada uno desde su vivencia y su experiencia personal, su reconocimiento del daño causado y su empatía hacia las víctimas. En algún caso se está incluso haciendo pago de la responsabilidad civil", ha explicado.

"FRENAR EL CAMBIO"

La portavoz de Etxerat ha asegurado que les preocupa "la presión y el efecto de ese lobby: alguna asociación víctimas, algunos miembros de la judicatura, sectores políticos y mediáticos" que pretende "frenar el cambio en la política penitenciaria, frente al deseo de la sociedad vasca en su amplísima mayoría y frente a los amplios acuerdos político, sindical e institucional en la línea de acabar con el alejamiento y una política penitenciaria normalizada".

Respecto a la pandemia, ha lamentado que "hay menores que no ven desde hace muchos meses a sus familiares presos" y que "desde hace ya dos semanas se mantienen suspendidas todas las comunicaciones y los traslados". A juicio de Etxerat, "resulta desproporcionado cerrar a cal y canto las cárceles, cuando esa medida no se corresponde con un nivel de contagios dentro no muy elevado, y añade, además, tensión".

Asimismo, ha detallado que hay 60 presos en el Estado español que han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena y 17 con enfermedades graves. Diez reclusos tienen 70 o más años de edad y otros ocho presos tienen 65 o más años. Además, 78 presos en el Estado están en primer grado, 100 en segundo y 11 en tercer grado, cinco de ellos en prisión atenuada.

Finalmente, Vélez ha valorado los acuerdos aprobados por formaciones políticas y sindicales en distintas instituciones vascas y navarras para pedir el fin de la dispersión. "Se debe ir facilitando ese recorrido hacia la ley penitenciaria ordinaria, un camino que haga avanzar en la humanización de la política penitenciaria y que nos acerque a una sociedad sin presos en la que se reconozcan todos los sufrimientos, como una decisiva aportación a la convivencia", ha concluido.