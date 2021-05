Eugenio Pino, jefe de la Policía con el PP, no contesta al Congreso sobre 'Kitchen': "No voy a contestar ni a un saludo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Policía con el Gobierno del PP cuando ocurrió la 'Operación Kitchen' que investiga la Audiencia Nacional se ha negado este jueves a colaborar con los grupos políticos que forman parte de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. "Con el debido respeto, no voy a contestar a ninguna pregunta, ni a un saludo", ha asegurado.

El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, uno de los mandos investigados en esta pieza del 'caso Villarejo', ha pedido la palabra antes de que le hicieran ninguna pregunta para advertir que la "actitud investigadora" de la comisión del Congreso "no es jurisdiccional" y sí "de naturaleza política".

En su opinión, la comisión de investigación del Congreso lo que hace es "emitir juicios de oportunidad política", por lo que reconoce que está obligado a comparecer pero no a declarar. "Argumentos que aquí se exponen carecen de idoneidad jurídica y la condición de certeza sólo la garantiza el proceso judicial", ha leído Pino, que se ha escudado en su derecho de defensa y en el secreto de sumario.

"Resulta muy lamentable", ha señalado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que ha relacionado su negativa a colaborar con su deseo de "tapar" el presunto delito que habría cometido al participar en el operativo al margen de la tutela judicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Eugenio Pino, con mascarilla con la bandera de España y casi siempre cruzado de brazos, ha guardado silencio, sólo interrumpido con frases como "sin comentarios" o "no voy a contestar".

El diputado del PSOE, el primero en tomar la palabra para interrogar al compareciente, le ha recordado que otros mandos policiales sí han contestado a aquello que entendían que no afectaba a su estrategia de defensa.

En su intervención, Felipe Sicilia le ha reprochado a Pino que ni le mirara cuando le hacía las preguntas. "Le agradecería que me prestara atención, cuanto menos, que me atienda. Si quiere no me conteste, pero que los ciudadanos al menos vean que tiene educación", le ha dicho al que fuera DAO en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.