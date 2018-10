La eurodiputada Carolina Punset deja Ciudadanos por convertirse en "la marca blanca del PP"

En la misiva, adelantada por 'eldiario.es', la eurodiputada critica los "bandazos" dados por el partido naranja desde las últimas elecciones generales, en el año 2016, y lamenta las últimas tesis defendidas por el presidente del partido, Albert Rivera, en torno a la situación en Cataluña, la prostitución, la gestación subrogada o el impuesto al sol, cuya supresión recuerda haber defendido "con orgullo" en campañas electorales.

Punset reconoce que ha tardado "mucho" en tomar la decisión de abandonar un proyecto en el que creyó, y entiende que es "injusto" que sea ella quien deje Cs porque, bajo su punto de vista, quienes han hecho "transfuguismo político" son sus hasta ahora compañeros, que han decidido "construir un proyecto con los escombros del PP" y convertirse en su "marca blanca".

En este sentido, recuerda que Cs pasó del 'no es no' al expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy "a ser los únicos que apuntalaron su Gobierno en una moción de censura más que necesaria". "No facilitar la salida de un gobierno corrupto es igual a ser cómplice de la corrupción", apunta.

CRÍTICA CON LA POSICIÓN DEL PARTIDO EN CATALUÑA

Se muestra especialmente crítica con la deriva de su formación en Cataluña, ya que entiende que los postulados originales de la esta se alejaban de "identidades y banderas de unos y otros" con la reivindicación "de ciudadanía y patriotismo civil". "Pasear banderas va contra el ADN de lo que fue aquel Cs al que yo me alisté cuando casi nadie lo conocía", apostilla.

En la carta, Punset asegura que los miembros de Cs que discrepan de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña son espiados "tal cual hacen agentes de la KGB".

"Te riñen por hablar con Puigdemont, con ERC, con cualquiera que no esté en el bloque del 155", garantiza, y ha añade que en situaciones excepcionales en las que hay "enfrentamiento civil" es necesario "escuchar al adversario" y buscar soluciones, "lejos de insultos, provocaciones y menos aún celebraciones o gracietas en redes sociales por el ingreso en prisión de políticos".

DICE QUE SE PARECE A 'HAZTE OÍR' EN ALGUNAS CUESTIONES

La parlamentaria europea considera que Cs ha pasado a compartir algunos criterios con asociaciones como 'Hazte Oír' y, por otro lado, que no hace frente a lo que denomina como "terrorismo machista". Critica que use el "eufemismo" de "regular" la prostitución en vez de hablar de "legalizar" una práctica que solo favorece "a chulos y proxenetas", y que apueste por aprobar la gestación subrogada sin tener en cuenta el "mínimo porcentaje" de altruismo que existe ni las "granjas de mujeres" que se dan en los países en los que es una práctica legal.

"Sigo sin comprender cómo puede uno acostarse socialdemócrata y levantarse ultraliberal. Es como si el Partido Popular mañana se levantase socialista", dice, y concluye criticando que la formación naranja haya escogido "deliberadamente" pelear el voto de personas "muy de derechas" y no de gente "moderada, relevante y significativa".