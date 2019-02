El eurodiputado Calvet (exUPyD) prevé "problemas de seguridad" si se "perpetra" un acto anunciado de Puigdemont en el Parlamento Europeo

"Su mera presencia puede poner en riesgo la seguridad de todos", asegura Enrique Calvet en su misiva enviada este miércoles al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Calvet, eurodiputado elegido en las listas de UPyD y ahora perteneciente como independiente al grupo liberal (ALDE), se refiere a una convocatoria para un acto anunciado del president de la Generalitat, Quim Torra, con el expresident Carles Puigdemont el próximo 18 de febrero en el Parlamento Europeo.

Calvet, que se reconoce "estupefacto" ante la posible presencia de un "prófugo" en el "templo de la democracia europea" ha escrito dos cartas: una al resto de eurodiputados españoles y otra al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, expresando su rechazo.

En el correo electrónico a los eurodiputados, cuyo asunto es "Alerta de seguridad!!. 18/02/19 Puigdemont en el Parlamento Europeo", afirma:

"Para mi estupefacción he visto que se quiere introducir al prófugo Puigdemont en este templo de la democracia europea que es el Parlamento. Además, se pretende que de una conferencia, anunciándose bajo un título que no posee el de "Presidente Catalán" lo que supone como poco la usurpación de funciones. Es una vergüenza para la Justicia europea, para la Democracia europea y otra tanta que la inoculación de racismos, supremacismo, golpismos y atentado a al Estado de Derecho vengan de nuestra circunscripción que es España. (...) Un fuerte abrazo y todo sea por Europa y nuestra circunscripción".

En ese mensaje, Calvet incluye la carta que ha enviado a Tajani. Que dice lo siguiente:

"Me dirijo a usted, estupefacto al haberme enterado que se anuncia el próximo lunes 18 de febrero en el Parlamento Europe la presencia de Carlos Puigdemont en una conferencia. Además, Carlos Puigdemont se presenta bajo una titulación falsa que supone usurpación de funciones ya que él no es Presidente de nada y sin embargo, así figura en el cartel oficial. (....) Pero la presencia de un prófugo de la justicIa española y usurpador de funciones en el santuario de la democracia europea es insultante para el Estado Miembro y para toda Europa y no se pueden descartar problemas de seguridad. Le pido en mi condición de Diputado que impida el acceso del fugado de la justicia española Carlos Puigdemont a las dependencias de este Parlamento, ya que su mera presencia puede poner en riesgo la seguridad de todos y el buen desarrollo, la imagen y el prestigio de la actividad política de esta Institución".