Podemos Euskadi critica las "declaraciones de odio" de sindicatos de la Ertzaintza tras los incidentes en el País Vasco

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha afirmado este lunes que su grupo rechaza los incidentes ocurridos durante las últimas semanas en distintos puntos de Euskadi, pero ha asegurado que no ve "grupos organizados montando esto". Además, ha criticado las "preocupantes" manifestaciones "de odio" realizadas por sindicatos policiales de la Ertzaintza.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Martínez ha señalado que su grupo parlamentario no tiene datos para considerar que los incidentes sean "algo estructural", y ha lamentado que "la imagen de la juventud que se pretende trasladar es preocupante".

En este sentido, ha asegurado que "la juventud vasca es muy plural" y que "el 99 por ciento cumple las normas y está tratando, como el resto de la sociedad, de amoldar su vida a esta nueva y mala vida".

"No tengo datos para decir que lo ocurrido en Santurtzi, San Sebastián u otros lugares sean lo mismo. Seguramente será una mezcla, y que hay gente que no aguanta que queden pocas opciones de ocio. De momento, yo no veo grupos organizados montando esto. Es cierto que en San Sebastián se ha criticado a la policía, pero aparte de eso yo no veo más", ha explicado.

Asimismo, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU ha criticado "las manifestaciones de odio" realizadas por "sindicatos policiales", y las ha tildado de "muy preocupantes", ya que, según ha dicho, "la Ertzaintza es la policía de todos, no solo del Gobierno o de una ideología concreta, y debe tratar con respeto a los ciudadanos y a los representantes de los ciudadanos".

En este sentido, ha afirmado que "nadie pone en duda" a la Ertzaintza como institución, y que, en todo caso, son "las declaraciones de Esan y de otros sindicatos las que ponen en duda ese papel de Ertzaintza".

"Creo que todos o casi todos los partidos del Parlamento defendemos a la Ertzaintza como nuestra policía, pero eso no significa que estemos a favor de todo, porque cualquiera puede criticar mis palabras o mis acciones, y también las de la polícía", ha indicado.

Asimismo, ha considerado que, "normalmente", la Ertzaintza actúa con proporcionalidad, "como una policía democrática", pero que "no siempre es así", y ha recordado la grabación de video en la que se puede escuchas a un mando de la Ertzaintza dando la orden de "vamos a tirar a dar" en unos incidentes ocurridos en la Parte Vieja donostiarra.

En este sentido, ha lamentado que el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, "aún no haya dicho nada al respecto ni que vaya a iniciar una investigación sobre lo ocurrido". "Hay heridos, como un hostelero de San Sebastián con la mandíbula rota por un golpe de una pelota, y eso no está en los manuales de la Ertzaintza ni de ninguna policía democrática, por lo que, al igual que los incidentes, debemos rechazarlo", ha asegurado.

Por ello, ha reclamado al Departamento de Seguridad "una investigación, un cambio en los procedimientos y otro modelo de seguridad", ya que, en su opinión, "la policía debe existir, pero sus procedimientos se deben adaptar y debe utilizar diferentes métodos".

"La clave es buscar un equilibrio. La policía tiene el monopolio de la violencia en un estado democrático, y está para hacer cumplir la ley, pero los métodos que utiliza a veces no son admisibles. Se necesitan otros modos de gestionar los conflictos, por ejemplo, utilizar más policías para no tener que usar pelotas, y que con la mera presencia se encaucen las movilizaciones de una maneral normal", ha explicado.