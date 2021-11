Euskadi lamenta falta de "respuesta" en Consejo Interterritorial y advierte que la vía judicial "no es uniforme"

Gobierno Vasco ha recurrido ante el Supremo el rechazo al 'pasaporte covid' "intentando contribuir a que se cree una doctrina común"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha lamentado que las propuestas que Euskadi llevó al Consejo Interterritorial de Salud no obtuvieron "respuesta", motivo por el que el Gobierno Vasco decidió recurrir finalmente ante el Tribunal Supremo el auto que no autoriza la exigencia del 'certificado covid' "intentando contribuir a que se cree una doctrina común" ante el hecho de que "la única herramienta" de la que disponen las comunidades "ni siquiera es uniforme".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Sagardui ha recordado que Euskadi viene reclamando desde el inicio de la pandemia que las comunidades no tienen "herramientas jurídicas suficientes para poder adoptar medidas, sea de la índole que sea, para garantizar que se pongan en marcha de manera inmediata y con garantías jurídicas".

"Lo acabamos de vivir", ha señalado la consejera después de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya rechazado autorizar el uso del llamado 'pasaporte covid' en Euskadi.

Según ha explicado, en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles volvió a trasladar a la ministra que "no tenemos herramientas" y que se deben adoptar decisiones para contar con "un marco jurídico seguro" ya que "la disparidad de las decisiones de la vía que nos dejaron abierta, la de los tribunales, está haciendo ver que es más que necesario".

En este sentido, ha incidido en que, "por mucho que nos digan que recurramos a autos, se ve que unos tribunales dicen unas cosas y otros dicen otras", por lo que "habrá que establecer un criterio común".

"NO ES LA REALIDAD"

Sin embargo, ha lamentado que en Consejo Interterritorial "no hubo ninguna decisión por parte del Gobierno de poner herramientas reales en manos de las comunidades" y aceptar las propuestas que realizó Euskadi y que "otras comunidades también apoyaron", como el uso de mascarilla en la calle. Según ha advertido, aunque "nos digan que ya es obligatorio" si no se guarda la distancia de 1,5 metros, "no es la realidad de las calles".

La consejera ha criticado que "nuevamente, al llamamiento de esas herramientas nos dicen que no", y Euskadi no obtuvo "ni respuesta" a los puntos planteados, que aludían, además de al uso de mascarilla en exteriores, al adelanto de la tercera dosis, a medidas para poder iniciar la vacunación pediátrica "cuanto antes de manera ordenada", y al uso del 'certificado covid' en "determinadas circunstancias". "Nada", ha denunciado.

Por ello, el Gobierno Vasco decidió finalmente recurrir al Supremo el rechazo al 'pasaporte covid', según ha indicado, "intentando contribuir a que se cree una doctrina común que resuelva una realidad: que la única herramienta ni siquiera es uniforme".