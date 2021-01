Podemos Euskadi propone comisión de investigación sobre el "escándalo" de las vacunaciones y apunta a otros casos

Cree que las irregularidades que han salido a la luz son "la punta del iceberg" y que un miembro del LABI también puede estar implicado

VITORIA, 25 (EUROPA PRESS)

Elkarrekin Podemos-IU propondrá al resto de grupos del Parlamento Vasco la constitución de una comisión de investigación sobre el "escándalo" de las irregularidades en la administración de vacunas contra la covid-19 a determinados cargos sanitarios, al considerar que los casos conocidos hasta ahora apenas suponen "la punta del iceberg". La coalición ha denunciado incluso que "algún responsable" del comité técnico del LABI, que asesora al Gobierno Vasco sobre la pandemia, podría haberse vacunado también al margen del protocolo.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha subrayado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria, que es necesario esclarecer las responsabilidades políticas y, en su caso, penales que puedan derivarse de unas conductas que constituyen un "fraude" a la ciudadanía.

Los dos casos conocidos hasta la fecha de cargos sanitarios de Euskadi que se han saltado el protocolo y el orden establecido para recibir la vacuna son los de los directores de los hospitales de Basurto y Santa Marina, en Bilbao, que ya han abandonado sus puestos tras salir a la luz lo ocurrido.

ALGO "MÁS PROFUNDO"

Gorrotxategi, sin embargo, considera que estos casos pueden ser solo "la punta del iceberg" de algo "más profundo". En este sentido, la portavoz de la coalición progresista ha afirmado que "según parece", algún responsable del comité técnico del LABI --el órgano que asesora a las instituciones vascas sobre las medidas a adoptar frente a la pandemia-- "también podría estar implicado" en estas conductas irregulares.

La representante de E-Podemos-IU no ha ofrecido más detalles sobre la identidad de esa persona que supuestamente también habría recibido la vacuna saltándose el orden de colectivos prioritarios establecido por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. "No me corresponde a mí decirlo. Son cuestiones que están en el ambiente", ha afirmado.

En todo caso, ha subrayado que esta es una cuestión que "debe aclararse". Gorrotxategi no ha precisado si considera que existe o no una "trama" para administrar la vacuna de forma adelantada a personas que, según el protocolo, tendrían que recibirlas más adelante.

"NO SURGE DE FORMA ESPONTÁNEA"

No obstante, ha manifestado que "estas cosas no surgen de manera espontánea", especialmente cuando --en referencia al PNV-- "afectan siempre a personas que han ocupado puestos de responsabilidad en fuerzas políticas que ostentan el poder en este país".

Por todo ello, considera necesario constituir una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, en la que se analice lo ocurrido y se esclarezcan las "responsabilidades políticas" que puedan derivarse de este "escándalo". En función de cuáles sean los resultados de dicha investigación, ha explicado que incluso podría solicitarse la intervención de la Fiscalía para determinar las eventuales responsabilidades penales.

NECESITA MÁS APOYOS

Elkarrekin Podemos-IU, que tiene nueve representantes en el Parlamento Vasco sobre un total de 75, no tiene capacidad para impulsar, por sí solo, una comisión de investigación, para cuya constitución se requiere del apoyo de una quinta parte de los diputados o de dos grupos parlamentarios.

Por ese motivo, la coalición ha iniciado contactos con otras formaciones con el fin de sumar los respaldos necesarios para solicitar la creación de esta comisión de investigación.

La decisión adoptada por el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU se produce después de que los órganos directivos de las formaciones que integran la coalición --Podemos Ahal Dugu y Ezker Anitza-IU-- analizarán este asunto este pasado fin de semana.

Las coordinadoras generales de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, y de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, que han comparecido junto a Gorrotxategi ante los medios de comunicación, han coincidido en denunciar la gravedad de lo ocurrido y en reclamar que se esclarezcan las correspondientes responsabilidades políticas.