Euskadi ve lógico que "en una semanas" se puedan "atenuar" las restricciones dada la mejoría de la situación

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ve "lógico" que "en una semanas" se puedan "atenuar" las restricciones dada que la situación epidemiológica está mejorando. No obstante, ha insistido en que es preciso mantener la prudencia y cree, además, que no se pueden descartar "nuevas olas" porque "una parte del planeta no ha tenido acceso a vacuna" y los menores de 12 años no están vacunados.

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, cuestionado por si hay posibilidades de que el LABI en la próxima reunión se puedan relajar las actuales restricciones, ha asegurado que el objetivo del Lehendakari y de todos los responsables institucionales reunidos en el LABI ha sido "en primer lugar, atender las propuestas que los miembros del comité científico y técnico hacían a esa mesa política y al Lehendakari".

Según ha manifestado, esos miembros del comité científico han ido analizando la situación de la epidemia "día a día" y haciendo propuestas "en base a esa situación para asegurar que las condiciones en las que se pudiera desarrollar la vida fueran lo más normal posible, pero dentro de un sistema general de medidas y restricciones que aseguraran, en la medida de lo posible el no contagio".

En este sentido, ha señalado que la situación "va a seguir siendo así" y ha apuntado que, "en ningún momento, ha sido empeño del lehendakari fastidiar ni entorpecer la vida nadie", sino que ha sido "tomar las medidas imprescindibles para asegurar una buena situación de salud y sanitaria, evitar el contagio de la enfermedad, evitar que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos se llenarán de gente evitar que hubiera más fallecimientos y, después de eso, facilitar en la medida de lo posible la vida de las personas".

Zupiria ha defendido que ha habido "un esfuerzo permanente" para vivir en ese "equilibrio entre la necesidad de adoptar medidas para frenar los contagios, las hospitalizaciones y las muertes y permitir con las medidas que hubiera que tomar en cada caso la vida social más normal posible".

En este sentido, ha señalado que, como la situación es "mejor", es "lógico pensar que en unas semanas podamos estar, a propuesta de los miembros del comité técnico-científico, en situación de adoptar medidas que todavía atenúen más esta situación y nos permitan hacer más cosa".

Zupiria ha explicado que es el momento de la vuelta al trabajo y de la vuelta a la escuela y ha añadido que, en todos los ámbitos de la vida y especialmente en esos dos, la vacunación "ha avanzado de forma muy importante".

En este sentido, ha destacado que el compromiso que ha adquirido la sociedad vasca con el proceso de vacunación es "encomiable" y sitúa a Euskadi por encima de "muchos países del entorno".

Por lo tanto, ve "muy probable" que, a mediados de octubre la vacunación haya llegado con sus dosis completas al 90% de la población y eso teniendo en cuenta que los menores de 12 años "no habrán podido vacunarse porque no existe ninguna vacuna para ellos".

En este sentido, cree que el nivel de protección con el que se aborda vuelta al trabajo y la vuelta a clase en todos sus niveles "es una arma de garantía" porque se ha demostrado que, además de las medidas de precaución, la vacuna es "el arma más eficaz", no para "no contagiarse" pero sí para que los efectos del contagio "sean mucho más leves y mucho más llevaderos en la mayor parte de los casos".

No obstante, ha destacado la importancia de la prudencia que puede ser el "mejor aliado" en este momento porque, según ha recordado, en este año y medio de pandemia, la pandemia ha dado "muchas sorpresas y en muchos momentos".

Por lo tanto, ha insistido que, a la hora de hacer "vaticinios" y también de hacer la vida "lo más normal posible", debe primar "la prudencia".

Bingen Zupiria ha afirmado que no es descartable" que pueda haber "nuevas olas", en primer lugar, porque "una parte del planeta aún no ha tenido acceso la vacuna" y existe la posibilidad de que puedan surgir nuevas variantes y está "por ver" si las vacunas actuales no "resguarden debidamente" de esas variantes.

Además, "a modo de precaución", ha indicado que hay que tener en cuenta que todos los menores de 12 años no están vacunados. "Y, hasta ahora, dicen los epidemiólogos que el virus se ha cebado en aquellos que menos protección tenían".

"PRUDENCIA"

Por lo tanto, ha manifestado que, aunque se inicie el curso "con todas las medidas posibles y con muchísima cautela y prudencia", es "conveniente" que los próximos meses -que desconoce cuánto serán- que haya que convivir con ese virus, se haga "con prudencia".

Ante las palabras de este miércoles del Lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha dicho que "se ha empezado a ver la luz después de la pandemia", Zupiria cree que está queriendo recordar "de dónde se viene2.

En este sentido, ha señalado que el año pasado, el 8 de septiembre, se inició el curso escolar en un momento tras un verano "bastante duro" con unos índices de contagio "muy altos, muchas hospitalizaciones y fallecimientos" y no había "una expectativa de vacunación".

Zupiria ha manifestado que se inició el curso "con mucha incertidumbre y preocupación" y la situación "hoy afortunadamente es diferente".