Eva Copa pide a Morales disculparse con El Alto por sus palabras en un video

La Paz, 24 jun (EFE).- Eva Copa, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, pidió que el expresidente Evo Morales se disculpe con la población de esta ciudad al aseverar en un video que esas personas se "pelearían por ministerios" en caso de que ella asumiera la Presidencia tras los conflictos en 2019.

Copa, quien antes era afín al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y del presidente Luis Arce, expresó su molestia a los medios por las palabras vertidas por el expresidente en un video que se difundió esta semana por las redes sociales.

En ese audiovisual, en el que se ve a Morales junto a un grupo de militantes, el expresidente explica sobre las decisiones que asumieron ante los pedidos de grupos del MAS para que la exmandataria transitoria Jeanine Áñez dejara la Presidencia y habló sobre las alternativas de su reemplazo.

Entre las posibilidades que señala el exmandatario para asumir la Presidencia tras su renuncia en noviembre de 2019 menciona a Copa, quien fue presidenta de la Cámara del Senado, e indica que si ella asumiría el cargo, los alteños se "pelearían" por los cargos en los ministerios.

Copa sostuvo que Morales recibió un gran apoyo de la población alteña cuando él fue presidente del país y que esa urbe también ha "luchado" para que vuelva al país desde Argentina donde pedía su asilo luego de los conflictos sociales y políticos de 2019 en el que Morales renunció supuestamente forzado por un "golpe de Estado".

"Tiene que ser consciente y pedir disculpas a nuestra urbe. No está bien, tal vez ha sido un lapsus que ha hecho, pero no está bien referirse a nuestra ciudad de una forma tan burlesca, eso es lo que me molesta", expresó Copa.

"¿Un alteño no puede ser ministro? ¿Un alteño no tiene la capacidad? ¿A eso se está refiriendo? Es importante que recapacite", cuestionó la autoridad edil.

La alcaldesa arguyó que El Alto "se ha mantenido firme para recuperar la democracia" a pesar del "luto y el dolor" por los conflictos, pero que "jamás" han pensado en pelear por un cargo en algún ministerio.

"Nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir luchando por la reivindicación de nuestros derechos y por tener mejores días", siguió Copa.

En tanto, esta semana la Federación de Chóferes de la ciudad de El Alto, que son parte de la organización "Gran Cuartel" de esa ciudad, rechazaron las palabras de Morales que los tilda de "interesados".

"Definitivamente eso lastima a la población de El Alto y ofende esa situación", expresó el dirigente de los chóferes Víctor Tarqui.

Ese video también será utilizado por la defensa de la exmandataria transitoria Áñez para pedir su libertad irrestricta y que se anule el caso denominado "golpe de Estado" por el que está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz.

En ese video Morales dice que "hay que cuidar a Áñez con tal de que garantice las elecciones", lo que la defensa de la expresidenta tomó como una evidencia de que "nunca hubo golpe de Estado".

Morales aclaró por sus redes sociales que ese video es de mayo de 2021, cuando se analizaba la estrategia de la victoria de las elecciones de octubre de 2020 en la que ganó Luis Arce.