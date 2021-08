Eva Llarandi, militante y precandidata a liderar el PSOE-M, pide autonomía frente a Ferraz: "Nos han ninguneado"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La militante del PSOE y secretaria general de este partido en Paracuellos del Jarama, Eva Llarandi, que se postula como precandidata a la Secretaría General del PSOE-M para "recuperar Madrid y transformar al partido", ha pedido una mayor autonomía para el partido en Madrid frente a Ferraz, que considera que les ha "ninguneado".

En declaraciones a Europa Press, Llarandi ha expuesto que se presenta como candidata sin partir "de grandes grupos de poder" y con el apoyo de algunas de las agrupaciones, pero quiere hacerlo por "convencimiento personal" y porque lo que se está haciendo "mal" quiere cambiarlo.

"Ahora pensamos que se nos han ninguneado y a veces el partido no nos ha respetado. Nos sentimos ninguneados por el partido, por Ferraz, en concreto. Madrid ha sido una delegación de Ferraz y las personas que han terminado dirigiendo el PSOE-M eran personas que no les iban a levantar la voz. No se trata de ir en contra de Ferraz, sino que significa tener una autonomía a la hora de elegir nuestros candidatos y nuestras listas. No es estar en contra de ellos, pero que nos dejen autonomía", ha sugerido.

Además, Llarandi ha trasladado que los militantes están "muy desilusionados" y no acuden a las agrupaciones. Por eso, una de sus principales propuestas es poner al militante a que trabaje todos los días en la calle como parte principal del altavoz del partido.

También quiere cambiar la "pésima" comunicación durante "muchos años", y considera que el líder del partido en Madrid no puede ocupar una Delegación del Gobierno, como ocurrió con José Manuel Franco; ya que la Secretaría General requiere "tiempo completo".

Para las candidaturas los nombres que más se están escuchando son el del diputado del PSOE en la Asamblea y exalcalde de Soto del Real, Juan Lobato, y el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Eva Llarandi no pone en duda sus capacidades, pero ella se destaca como la "única" mujer de los nombres que suenan para la Secretaría y se ve "capacitada" para hacer frente a las "contestaciones" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cree que lo que falló en el PSOE en las pasadas elecciones autonómicas fue, "a parte del daño estructural", que hicieron una oposición "muy laxa". "Ángel Gabilondo era muy buen candidato, pero él estaba de salida, quería irse de ahí y creo que ha habido una oposición laxa, además de una campaña pésima y ese cambio de estrategia con el que no pudimos hablar de los verdaderos problemas de la Comunidad", ha sostenido.

LA MILITANCIA, "FUERZA MOTORA"

Su programa se fundamenta en diez puntos. Considera que la militancia es "la fuerza motora" del partido y, por ello, deben sentirse "protagonistas de las actuaciones y decisiones que se toman en él".

También quiere resaltar a las agrupaciones y propone que la relación y comunicación entre agrupaciones debe integrarse como forma de trabajo, estableciéndose reuniones entre agrupaciones que compartan intereses comunes, agrupaciones y dirección ejecutiva, agrupaciones y diputados de la Asamblea de Madrid.

Propone, asimismo, poner en marcha un protocolo de afiliación que permita valorar de forma "efectiva" la "afinidad, simpatía y compromiso por el partido".

Además, quiere acercar mucho más el partido al ciudadano y crear un comité formado por representación de las diferentes agrupaciones de Madrid Capital que trabajará de forma conjunta y coordinada don dos miembros de la Ejecutiva Regional con el fin de aunar sinergias y poder funcionar de la forma más efectiva posible.