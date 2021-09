La ex líder de Jóvenes de Ciudadanos en la Región de Murcia se afilia a NNGG del PP

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Gloria Montoro, que hasta este miércoles era líder de Jóvenes de Ciudadanos en la Región de Murcia, ha decidido afiliarse a Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, según ha hecho saber a través de su cuenta de Twitter.

Tan solo unas horas después de publicar una carta en la que explicaba las razones de su marcha de Jóvenes de Ciudadanos, Montoro publicó un tuit en el que anunciaba su afiliación a NNGG.

En su tuit, Montoro da las gracias al concejal del PP en Jumilla y presidente de NNGG en esa localidad, Aitor Jiménez, y a otras personas como él que le han hecho ver que el PP "es la única alternativa para que España salga adelante".

"Me afilio a Nuevas Generaciones porque creo en personas como él", destaca Montoro, quien dice que prefiere "sumar en su proyecto por valores y principios".

"Desde que conocí a Aitor Jiménez tuve muy claro que si me afiliaba alguna vez a Nuevas Generaciones era por él", ha señalado Montoro, quien ha reconocido que admira mucho la forma de hacer política del concejal 'popular'. "Es la que yo defiendo y por eso me sumo al PP; los valores no son simplemente palabras, son por lo que vivimos", concluye.

Por su parte, Jiménez también ha publicado un tuit en el que da la bienvenida a Montoro. "El PP es la casa común del centro-derecha, un espacio grande y abierto", ha señalado el concejal 'popular', quien define a Montoro como "una joven valiente que ha decidido sumar en el proyecto de Pablo Casado".

En este sentido, suscribe las palabras del secretario general del partido, Teodoro García Egea, cuando dice que las puertas del PP "están abiertas para todo aquel que quiera sumar". A su juicio, "ahora es el momento de seguir sumando talento al proyecto de Nuevas Generaciones y trabajar por y para los jóvenes de la mano de nuestra presidenta, Bea Fanjul".