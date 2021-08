El ex secretario del PSOE madrileño se alinea con la ministra Montero en contra del impuesto a Madrid

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de los socialistas madrileños hasta el pasado mes de mayo, José Manuel Franco, se ha desmarcado este lunes del planteamiento del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de establecer un nuevo impuesto para la Comunidad de Madrid por su capitalidad, una idea que fue avalada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero que fue desautorizada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Franco ha defendido que no es partidario de subir impuestos "de manera gratuita", pero ha recordado que son los españoles los que deben mantener el estado de bienestar. En ese sentido, admite que las rentas más altas deben ser "de manera solidaria" los que más aporten al Estado de bienestar. "Que aporte más, quien más tiene", ha expresado

En todo caso, el secretario de Estado de Deportes ha respaldado las palabras de la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien desautorizó al ministro Escrivá y negó que el Gobierno tenga en mente asumir la propuesta de la Comunidad Valenciana de crear un impuesto que grave los beneficios asociados a Madrid por su condición de capital de España.

"Me quedo con las palabras de la responsable de Hacienda que es, al final, la responsable de fijar las cargas impositivas para todos los españoles. Si ella ha dicho que no se contempla, que no está en la agenda del Gobierno y no lo va a estar, yo me quedo con sus palabras", ha zanjado.