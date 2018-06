El excandidato colombiano Sergio Fajardo dice que la elección de Duque era predecible

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia (centro), aseguró hoy que la elección de Iván Duque como nuevo jefe de Estado era "predecible" y que no aceptará integrar el próximo gabinete, informaron medios locales.

"En las elecciones de 2019 se van a ver muchas cosas. Lo de ayer era lo predecible. Fue un resultado que se esperaba, pero se abre un capítulo inédito para lo que se viene. Hay que ver el sentido de esta Colombia que está profundamente dividida y ahora hay que empezar a pensar en los cambios que necesita Colombia", dijo Fajardo al diario El Espectador.

Para el exalcalde de Medellín, el país está "en un capítulo inédito" en materia política, por lo que ahora que se "se bajan los ánimos, la euforia, la adrenalina después de una contienda tan complicada, comienza una nueva campaña" para las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2019.

Además, aunque por el momento no ha habido ningún acercamiento del mandatario electo, Fajardo le manifestó a W Radio: "No trabajaría con el presidente Duque porque debo ser coherente. La forma de nosotros de hacer política es de unir, de buscar nuevos liderazgos y eso no sería posible trabajando en su Gobierno. Las personas que votaron por mí esperan ese liderazgo".

En la primera vuelta presidencial, el pasado 27 de mayo, Fajardo, quien también fue gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), obtuvo más de 4,5 millones de votos (23,73 %), cifra que lo ubicó tercero en la contienda, después de Iván Duque, del Centro Democrático (derecha), y del izquierdista Gustavo Petro, de Colombia Humana.

Tras ese resultado, el exaspirante dijo que votaría en blanco en la segunda vuelta de las elecciones, que se llevó a cabo este domingo.

"El voto en blanco permitirá mantener una independencia, respetuosa y constructiva, frente al Gobierno que venga. Será fundamental para reconciliar a Colombia en el largo plazo, así por un momento de campaña suscite algún insulto", indicó al respecto Fajardo.

Al conocer los resultados de este domingo, comentó a Caracol Radio que "hay que aprender a leer lo que está pasando en Colombia, porque el país está dividido, de eso no tengamos la menor duda; se necesita mucho cuidado y en este caso particular especialmente por el presidente, en cómo va a manejar la paz y esperamos que lo haga bien".