Excandidato pide alianza "cívico-militar" para desconocer a Castillo en Perú

Lima, 1 jul (EFE).- El político y periodista Alfredo Barnechea, candidato a la presidencia peruana en los comicios de 2016, pidió la formación de una alianza "cívico-militar" para desconocer a un eventual Gobierno del izquierdista Pedro Castillo.

Durante un mitin celebrado en Lima, y difundido este jueves por medios locales, el excandidato del partido Acción Popular (AP), aseguró que la "pelea" que da el fujimorismo y la derecha peruana contra la elección de Castillo en el balotaje del pasado 6 de junio "no termina con la proclamación" del ganador por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

"Ese jurado es un jurado espurio y su proclamación no termina la pelea, no vamos a aceptar a un presidente nulo, vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude", sostuvo Barnechea.

Keiko Fujimori, la rival de Castillo en la segunda vuelta presidencial, y sus seguidores, afirman que han sido víctimas de un "fraude" del que, sin embargo, no han presentado pruebas.

Ningún organismo observador internacional ha encontrado indicios de irregularidades, mientras que países e instituciones como la Unión Europea, los EE.UU, Reino Unido o Canadá, han expresado su confianza en el sistema electoral peruano y en que las elecciones han sido libres y limpias.

RECHAZO AL "COMUNISMO"

A pesar de ello, Barnechea agregó que los opositores a Castillo van a impulsar "un gran Gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias, sin fraude, porque el Perú no se va a rendir al comunismo".

También dijo que las Fuerzas Armadas de su país no son "golpistas", pero ahora actúan "en defensa de derechos constitucionales", en alusión a los pronunciamientos que han hecho ex altos mandos militares contra Castillo, incluso con la invocación a los actuales jefes de los institutos armados para que tomen una posición sobre el tema.

El político sostuvo que "se ha creado... una alianza invencible de civiles y militares", y se dirigió "especialmente" al general César Astudillo, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, "para que le transmita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos".

"(Me dirijo) para decirles que los civiles no nos vamos a rendir, no vamos a entregar el Perú al terrorismo, y que esa alianza si se hace legítimamente, si se hace bajo cauces constitucionales, si se hace bajo mandato de Congreso, esa alianza militar-civil va a ser la que pondrá al Perú en el siglo XXI", concluyó.

RECHAZO AL PRONUNCIAMIENTO

Tras difundirse el discurso de Barnechea, el presidente de AP, Mesías Guevara, enfatizó que se trata de "una declaración antidemocrática que está lejos de la esencia, la tradición y la filosofía de Acción Popular".

"Es su opinión, eminentemente personal. Por lo tanto, es el único responsable", declaró Guevara al diario El Comercio, mientras que el excandidato presidencial de AP en los comicios de este año, Yonhy Lescano, las consideró "terribles" e "indignantes".

Tras coincidir en que "son declaraciones antidemocráticas", Lescano enfatizó que "dirigirse al comandante general de las Fuerzas Armadas, a los miembros del Ejército (...) son declaraciones de una persona que cree que estamos en una dictadura".

Con el 100 % del escrutinio, Castillo ha recibido el 50,12 % del sufragio y poco más de 44.000 votos sobre Fujimori, pero aún no es proclamado ganador por el JNE, porque el organismo está resolviendo impugnaciones de actas presentadas por su rival, que ya fueron rechazadas en primera instancia por los jurados electorales de cada jurisdicción del país.

El partido de Castillo, Perú Libre, ha señalado en las últimas semanas que detrás de los pedidos de nulidad de actas y pronunciamientos de civiles y exmilitares está, en realidad, un intento de "golpe de Estado" para impedir que el candidato izquierdista asuma la presidencia para el período 2021-2026.