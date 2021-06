Excargo de Podemos en Ávila pide debatir en Vistalegre IV que el partido cambie su posición y rechace los indultos

Una propuesta plantea casos excepcionales de doble militancia y un militante quiere debatir sobre ilegalizar a partidos de extrema derecha

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El exsecretario municipal de Podemos en Ávila Óscar Gregorio Jiménez ha planteado para su debate en la cuarta Asamblea Ciudadana que el partido cambie su posición favorable a conceder el indulto a los líderes del 'procés' y, en consecuencia, rechace aplicar esta medida de gracia.

Así figura en el listado de aportaciones por parte de inscritos, que de forma individual o colectiva, envían para que puedan someterse a discusión en el marco del proceso asambleario, que culminará los próximos 12 y 13 de junio.

La formación morada en sus asambleas ciudadanas abre la opción de que las bases remitan, si así lo consideran, sugerencias a la estrategia política y el modelo organizativo, al margen de los documentos que trasladan las candidaturas a la Secretaría General.

En este caso, este militante y antiguo líder municipal de Podemos en Ávila manifiesta que la postura de la formación, de cara a esta nueva etapa, debería fundamentarse también en no impulsar la reforma del delito de sedición.

"Creo que nuestra posición como partido debería ser un 'no' a los indultos de los presos del 'procés' e impulsar una reforma del código penal, mandando el mensaje de que la Ley está para cumplirse y sino nos parece bien parte de ella, la cambiamos", asevera.

Y es que Unidas Podemos ha defendido la concesión de esta medida de gracia para los condenados por el referéndum del 1-O y la reforma del delito de sedición como vía para solucionar el conflicto catalán.

NO ES LÓGICO SIN ARREPENTIMIENTO

En su escrito, Gregorio Jiménez sostiene que Podemos debe oponerse a estos indultos, sobre todo cuando "no existe el mínimo indicio de arrepentimiento por parte de estos presos dado que, pese a no ser "requisito necesario, no es lógico indultar a quien no reconoce su mal comportamiento".

"La pena sólo deja de ser necesaria cuando a cumplido la finalidad que legitima su imposición y sin arrepentimiento esto es difícilmente encajable", añade.

También ahonda que el indulto colectivo "no va a ayudar a la paz política" y que Podemos tiene que defender una España "federal", donde todas las autonomías se sientan "cómodas" con su autogobierno, pero formando parte de la nación, algo que no quieren los impulsores del 'procés'.

A su vez, sostiene que "no vale el argumento comparativo" con otros indultos "terribles" que se han concedido durante las últimas décadas en España, dado que los "comportamientos erróneos del pasado no justifican acciones presentes".

De esta forma, ha cuestionado la posición de miembros del partido que ven en la medida de gracia "un paso imprescindible para desjudicializar el conflicto" cuando, en opinión de este militante, precisamente es la ley la competente para resolverlo.

No obstante y sobre el delito de sedición, especifica que si Podemos cree que hay "desproporción de las penas" o "obsolescencia" de este tipo penal, se tiene que impulsar en las Cortes Generales su actualización. Por tanto, admite que una vez terminada esa reforma, sí se abriría una "justificación" al indulto para homogeneizar la situación de los presos a la nueva tipificación de la sedición, aunque su criterio es que el partido no debería posicionarse en esa línea.

Mientras, otro militante ha enviado otra propuesta para someterla a debate en la asamblea relativa a impulsar un consenso entre las fuerzas parlamentarias de cara a una ley para ilegalizar a los partidos de "ultraderecha".

OPCIÓN DE DOBLE MILITANCIA PARA CANDIDATURAS DE UNIDAD MUNICIPALES

Por otro lado, también se ha planteado desde el denominado 'Equip Créixer' de Baleares que se añada en el artículo 60 del documento organizativo la posibilidad de doble militancia, pensada para municipios en los que se ha concurrido con agrupaciones de electores, junto a otras plataformas ciudadanas y fuerzas aliadas.

Tras apuntar a que esa fórmula sigue manteniéndose con "éxito" en municipios como Mahón (Menorca), esta aportación solicita que se tenga en cuenta establecer esa doble militancia de forma "excepcional". "Lo mismo ocurre en la doble militancia, por ejemplo, Partido Comunista/Podemos", desgranan en su escrito.

El actual documento organizativo pauta que, de manera general y salvo situaciones excepcionales que valorará el Consejo de Coordinación Estatal, "no estará permitida en ningún caso la doble militancia en Podemos y en cualquier otra organización política".

Además, un grupo de inscritos de Ávila y entre los que se encuentra Pilar Baeza, que fue candidata a la Alcaldía de Ávila, creen que Podemos debe resetearse y llama a reactivar la "transversalidad" con la que nació el partido para avanzar.

También desde el denominado 'Equipo Crecer Castilla-La Mancha' han pedido que se facilite el censo de militantes a personas autorizadas, previa asunción y firma del compromiso de confidencialidad, al entender que facilitaría un acercamiento más personal y directo con la militancia, para potenciar su participación en la vida orgánica del partido.