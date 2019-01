El excolaborador de Macron admite errores y denuncia un linchamiento mediático

Alexandre Benalla, excolaborador del presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió este lunes haberse equivocado al usar sus pasaportes diplomáticos tras ser despedido del Palacio del Elíseo, pero aseguró que se le está sometiendo a un linchamiento "en toda regla".

"He cometido cierto número de errores, errores que he reconocido ante mis allegados y mi entorno y que reconozco públicamente delante de ustedes y ante la justicia (...), pero no acepto el personaje que se ha construido de mí", dijo ante la comisión de investigación del Senado.

Benalla fue imputado el pasado viernes por uso indebido de sus pasaportes diplomáticos, sobre los cuales el que fuera hombre de confianza del mandatario indicó que en el Elíseo (Presidencia francesa) no le habían impuesto restricciones.

El exresponsable de seguridad trabajó para Macron hasta el pasado verano, después de que un vídeo le mostrara golpeando a manifestantes durante las protestas del pasado 1 de mayo, una acción por la que está procesado.

En su comparecencia ante la comisión de investigación, Benalla reiteró que entregó sus pasaportes en agosto y que en octubre se los devolvieron, en unas condiciones que no quiso precisar, al haber una investigación judicial en marcha.

"Reconozco una falta de discernimiento por mi parte (al haberlos usado), pero no creo que eso merezca las dimensiones que ha tomado", añadió.

Benalla admitió haberlos utilizado una veintena de veces para "justificar" su identidad, pero negó haberse beneficiado de ventajas en sus desplazamientos profesionales posteriores a su despido.

Este segundo escándalo se desató después de que se conociera que estuvo en el Chad a principios de diciembre -dos semanas antes que Macron viajara a ese país- acompañando a una delegación extranjera y de que el digital "Mediapart" revelara a finales de ese mes que seguía usando un pasaporte diplomático.

Benalla reconoció haberse equivocado también al no haber acudido a la comisión de deontología antes de empezar a colaborar con empresas privadas y reveló que el pasado noviembre descubrió durante una mudanza que aún tenía un teléfono encriptado, que afirmó haber devuelto.