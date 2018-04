El exconsejero de Empleo alega que se sintió "acosado" por Alaya en la instrucción

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha declarado hoy, a preguntas de su abogado en el juicio por la pieza política de los ERE, que durante su declaración de cuatro días en 2012 ante la primera instructora del caso, Mercedes Alaya, se sintió "acosado" y que "se dañaron" sus derechos.

Fernández es uno de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según la Fiscalía.

Se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación y es el único, junto al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que ha pasado por prisión, adonde Alaya lo envió tras su declaración en 2012 sobre la que hoy le ha interrogado su letrado y en la que ha afirmado que se sintió "absolutamente inseguro, indefenso y por el procedimiento cómo se formulaban las preguntas, acosado".

El interrogatorio de su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha empezado esta tarde -pese a su petición de posponerlo al lunes- después de entre ayer y hoy se haya leído esa declaración ante Alaya en 2012 a petición del PP-A, que argumentó las "contradicciones" con lo respondido durante cuatro días en el juicio al fiscal.

Fernández no se retracta de lo que dijo entonces, pero en el juicio no ha ratificado esa declaración al considerar que el acta no recoge su testimonio.

Su letrado ha comenzado preguntándole por las condiciones en que declaró, en un interrogatorio ante el que el juez, Juan Antonio Calle, le ha interrumpido varias veces y le ha llegado a preguntar "¿adónde quiere llegar?" si "no fue anulada y nunca se pidió".

El letrado ha defendido que cree "fundamental que el tribunal conozca en qué condiciones" declaró su cliente.

Y lo hizo, según Fernández, ante una Alaya que se dirigía a él "con voz alta", "modos que yo califico de no procedentes" e dirigiéndole "a responder en el sentido que quería la instructora" y que le espetó cosas como "ahora me cuenta usted otra".

Todo ello durante cuatro días de abril de 2012 "en sesiones de mañana, tarde, noche y madrugada" tras 14 meses imputado por dos delitos a los que al comparecer le sumaron de manera "sorpresiva" cuatro nuevos por su inclusión como prejubilado en un ERE de Bodegas González Byass -cargos desestimados luego por la Audiencia-.