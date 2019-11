El exconsejero de Empleo se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de la FAFFE

El exconsejero de Empleo José Carnero, el primero de los llamados a declarar este viernes ante la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que hizo este jueves el expresidente de la Junta Manuel Chaves.

Con argumentos parecidos a los esgrimidos por Chaves, el exconsejero de Empleo ha dicho que su comparecencia "no tiene más sentido que poner en el disparadero a altos cargos del Gobierno socialista" y utilizar su presencia "por puros intereses electorales", por lo que se ha acogido a su "derecho legal a no declarar".

Carnero, actualmente diputado, ha sido el primero de los comparecientes ante la comisión de investigación en esta jornada, en la que también están citados el exconsejero de Economía José Sánchez Maldonado y el de Hacienda Antonio Ramírez Arellano, además del propietario del club de alterne Don Angelo, José Ruiz García.

En su turno de intervención inicial, el único que ha utilizado, Carnero ha recordado que es la quinta vez que comparece por este asunto ante el Parlamento -las otras cuatro fueron en la anterior legislatura como consejero de Empleo- para "contribuir a esclarecer la verdad de las cosas y con voluntad de rendición de cuentas".

"La diferencia esta quinta vez es que la entonces oposición, y hoy Gobierno, decía que trataba de aclarar lo ocurrido, mientras que ahora han demostrado lo único que quieren: enturbiar, enmarañar, retorcer la verdad e intoxicar montando un circo mediático a 48 horas de las elecciones", ha denunciado.

Convencido de que "solo quieren vernos hacer el paseíllo a personas cuyo honor está siendo claramente vilipendiado", ha señalado que el "respeto" por el Parlamento le impide participar de "espectáculos así".

"No existe razón jurídica ni práctica que justifiquen la imperiosa necesidad de celebrar las sesiones precisamente los días que han sido convocadas, del mismo modo que no existe ni fundamento jurídico ni razón práctica para justificar el cambio de orden de las comparecencias", ha sostenido.

"Si de verdad hubieran querido cumplir con su objetivo deberían haber llamado en primer lugar a los responsables directos de la gestión de aquella Fundación", ha proseguido Carnero, que ha recalcado: "Bajo esa premisa puedo garantizar sin equivocarme que mi comparecencia no tiene más sentido que poner en el disparadero a altos cargos del anterior gobierno socialista".

El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), ha dicho que la decisión de Carnero es "otra grandísima falta de respeto a los andaluces y al Parlamento", pues se ha acogido a un derecho a no declarar que "no existe" porque "no hay base jurídica alguna".

"Tiene la obligación legal de comparecer ante la comisión", ha señalado Moreno, que ha agregado que la actitud del exconsejero "deja mucho que desear" y la ha calificado de "espantada".