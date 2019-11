Otro exconsejero andaluz abandona también sin declarar la comisión FAFFE

El exconsejero de Empleo José Sánchez Maldonado ha abandonado, tras una breve intervención inicial, la sala de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), al igual que hizo esta mañana el primero de los comparecientes, el exconsejero de Empleo Javier Carnero.

"El Parlamento no puede servir como plató del debate electoral, el Parlamento debe ser neutral políticamente hablando, como lo ha sido siempre", ha argumentado Sánchez Maldonado.

Así, ha dicho que no iba a ser "participe" de transformar este Parlamento en un instrumento que "influya" en el resultado electoral.

En su opinión, a la oposición no le importa "buscar la verdad", sino tratar de obtener "una serie de réditos políticos y electorales".

"Entiendo que no debo participar en este propósito, con lo que me voy a acoger a mi derecho a no declarar y con mi presencia aquí doy por concluida mi comparecencia", ha señalado antes de levantarse y marcharse.

Previamente, ha expresado su "profunda incomprensión" ante lo que considera una utilización de la Cámara "con la clara intención de interferir en la actual campaña" electoral.

"Se ha hecho hincapié en que lo único que se trata de buscar es la verdad, pero la verdad nunca puede estar sujeta a interpretaciones subjetivas, a infamias y medias verdades y, con este orden de comparecencias y estas fechas, alguno pudieran estar tentadas de usarlo con intereses espurios a dos días de una jornada electoral tan importante para España", ha recalcado.

Ha recordado, además, que todo el mundo sabe que la justicia está "buscando la verdad" y que este caso que está "judicializado".

"Creo que hubiera sido mucho más deseable y acertado haber hecho estas comparecencias tras las elecciones si lo que se está buscando de verdad es la transparencia", ha agregado.

Ha criticado además la forma de ordenar temporalmente las comparecencias: "A mi parecer, sólo está motivada por un cuestión electoral y la propia agenda parlamentaria refleja que esta semana se ha despejado de cualquier actividad a excepción de estas comparecencias".

Finalmente, ha asegurado que "siempre" va a estar dispuesto a estar aquí y, en este sentido, ha recordado que ha comparecido en numerosas ocasiones como consejero en el Parlamento y también ante una comisión de investigación.