Una exconsellera en Bruselas pide calma a los independentistas para formar gobierno

La exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí ha pedido hoy a independentistas que mantengan la calma "y no se pongan nerviosos" porque en las actuales condiciones que vive Cataluña formar un nuevo Govern supone un esfuerzo "titánico y entiendo que sea difícil".

Ponsatí, que hasta ahora residía en Bruselas pero ya ha anunciado que piensa trasladarse a Escocia para reincorporarse como profesora en la Universidad de Saint Andrews, se ha referido, en declaraciones a RAC1, a los problemas que tienen los partidos catalanes para celebrar el debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat.

Ha pedido, en este sentido, a los partidos soberanistas, pero también a los independentistas en general, que "no se pongan nerviosos por el impás" que sufren las instituciones catalanas, y ha subrayado que hay que entender que "en estas situaciones" formar un nuevo gobierno es "difícil".

"Quizás el Parlament no está ejerciendo como Parlamento soberano y formar Govern en estas condiciones es un trabajo titánico y entiendo que sea difícil", ha explicado Ponsatí en estas mismas declaraciones.

Según la exconsellera de Enseñanza, que no piensa repetir en el cargo si el nuevo presidente de la Generalitat pensara en volver a nombrar a muchos consellers del anterior ejecutivo, "yo no me pondría nerviosa" por la actual situación puesto que "es la forma que tenemos de continuar haciendo política y poner al Estado español contra sus monstruos".

Sobre la posibilidad de que persistiera el bloqueo de la investidura y esto obligara a repetir las elecciones, Clara Ponsatí ha indicado que si tuvieran que hacerse "es algo que tendríamos que afrontar y confío en que se mantendría la mayoría" independentista puesto que, en caso contrario, "sería una lección que tendríamos que aprender, también".

Ha sugerido, en cualquier caso, al resto de fuerzas políticas que "sí aún quedan demócratas (en el Parlament) que no son independentistas, quizás podrían tener una actitud más decidida en contra de la represión, y esto es posible que ayudara a constituir un nuevo gobierno autonómico".