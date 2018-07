La exconsellera Serret afirma que no le importaría reunirse con el ministro Borrell

La delegada de la Generalitat en Bruselas (Bélgica) y exconsellera, Meritxell Serret, ha afirmado hoy que no le importaría reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, coincidiendo con la etapa de "aproximación" que se ha iniciado con el Gobierno.

"No me importaría reunirme con Josep Borrell -ha afirmado en unas declaraciones a RAC1- pero veremos cómo evoluciona la etapa de aproximación que se ha iniciado" a fin de intentar "un diálogo sobre las bases del respeto mutuo, esto justo es el comienzo".

Según la actual delegada de la Generalitat en Bruselas, "hay mucho interés, empatía y muchas ganas de ver cómo evoluciona esta etapa de diálogo y negociación política".

Sobre el proceso judicial que afecta a diversos líderes independentistas y, especialmente, al anterior Govern, ha indicado que "es un elemento que incomoda y que pone interrogantes sobre cómo puede evolucionar esta etapa de diálogo".

"Tenemos muy claro que el juez Pablo Llarena ha hecho un uso no siempre imparcial de la justicia y una serie de actuaciones en que él mismo ha quedado atrapado", ha señalado Serret, antes de considerar que "no tiene sentido tirar adelante este proceso judicial y no tiene sentido que continúen en la cárcel nuestros compañeros".

La delegada del Govern en Bruselas se ha mostrado optimista sobre la evolución del conflicto y ha afirmado: "No sé cuándo pero pronto volveremos a ser libres, por descontado; veinte años yo tampoco me veo en Bruselas".

En otras declaraciones a la misma emisora de radio, el exconseller Lluís Puig, también huido a Bruselas, ha afirmado que él se ve en Cataluña en el momento que consigan " una sentencia del Tribunal de Estrasburgo".

Puig ha indicado que piensa moverse por Europa "con la tranquilidad que nos da el estatus actual de ser ciudadanos europeos libres", y ha puntualizado: "No nos hemos escondido nunca de la justicia y siempre hemos salido bien parados".

Según el conseller Lluís Puig, "no hay ningún tipo de fundamento penal para ser tratados como delincuentes, terroristas o rebeldes, aquí en Europa nadie lo entiende" puesto que "esto no es Belfast, ni ETA, ni las Brigadas Rossi, no es nada de los casos de violencia y terrorismo que ha vivido Europa en los siglos pasados".