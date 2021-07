La exdiputada de Cs en el Parlament de Cataluña, Sonia Sierra, anuncia su baja del partido

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La exdiputada de Cs en el Parlament Sonia Sierra ha anunciado este viernes su baja del partido, ha informado a través de un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

"No pensaba hacerlo público, pero llevo días recibiendo ataques tanto de cargos públicos como orgánicos de dicho partido así como de cuentas vinculadas a él, algo que me parece inaceptable, porque yo nunca he faltado el respeto a nadie", ha escrito.

En otro tuit, ha expresado su voluntad de que cesen estas críticas: "Lo último ha sido que un concejal y cargo orgánico de Cs ha difamado a otro concejal del mismo partido que me mostró su apoyo ante un tuit que insinuaba que "zorreaba". Espero que cesen ya los ataques. Y a los preocupados por mi vida laboral, decirles que me gano muy bien la vida".