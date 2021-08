Exdiputado opositor venezolano apuesta por la convivencia con el chavismo

Caracas, 31 ago (EFE).- El exdiputado opositor venezolano Freddy Guevara, político muy cercano a Juan Guaidó, apostó este martes por "pasar a un proceso de convivencia" entre fuerzas políticas que incluya al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

"Es muy importante decir que tenemos que pasar a un proceso de convivencia (...) no convivencia con estructuras dictatoriales, pero sí convivencia entre fuerzas políticas y que, para una parte del país y de las fuerzas políticas del régimen, (el partido) Voluntad Popular deje de ser un partido fascista y terrorista", dijo Guevara en una rueda de prensa.

El exparlamentario también se mostró "absolutamente convencido de que llegó el momento de asumir" la necesidad de cambiar lo que considera un "círculo vicioso" que lleva a que, cuando una de las dos partes, Gobierno u oposición, se siente fuerte piensa que va a "poder aplastar o desplazar" a la otra.

"Tiene que parar, tenemos (llevamos) años en los cuales una de las partes nos sentimos fuertes y pensamos que vamos a poder aplastar o desplazar completamente a la otra y, cuando la otra parte se siente fuerte, asume y cree también que puede desplazar o eliminar absolutamente a la otra", sostuvo.

Para ello, pidió superar lo que opinan muchos opositores y es que el PSUV es una "estructura criminal o narcotraficante" y puedan "asumir que sean un partido político" que debe vivir "en el marco de la democracia".

"No se trata de ignorar, no se trata de desconocer la historia, no se trata de hacernos los locos y pensar que ahora todos vamos a ser amiguitos, se trata de entender que ya se acabó la época en la cual una parte de las fuerza políticas puede pensar que puede desplazar y eliminar a la otra", subrayó el exlegislador.

Opinó que "la única forma de solucionar los problemas" de Venezuela es que todos aquellos que tienen "algún grado de responsabilidad", entre los que se incluyó, entiendan que han "sido responsables de esta crisis, sin equiparar las culpas".

Entre ellos, incluyó a los opositores, que considera que deben "asumir que tenemos responsabilidad en este proceso", y "también en la solución".

BAJAR "LA SOBERBIA"

Agregó que parte de la solución pasara porque todos bajen "la soberbia" y hagan "todo el esfuerzo para conseguir" que el país pueda "entrar a una normalidad democrática (...) en la que, tal vez, el cambio no será mañana".

"No será tan rápido como quisiéramos pero que vamos un proceso progresivo (...) a un país en el que todos podamos vivir en paz y democracia", subrayó.

Guevara, que estuvo un mes detenido entre julio y agosto acusado de estar supuestamente involucrado con grupos paramilitares, dijo que tratará de explicar su posición a sus simpatizantes pero también a los oficialistas.

"Como dirigente señalado en muchos momentos como uno de los más radicales (...) también desde ahí hablarle a la otra parte, a esa otra parte del país que nos ha visto como enemigos", apuntó.

Al PSUV, "quienes hoy tienen una grandísima desconfianza" en la oposición, les comentó que les quieren incluir en su futuro y que no están "tras la búsqueda de la desaparición de un sector político".

Acerca del diálogo comenzado con el Gobierno de Maduro, explicó que las dos partes van a tener que ceder porque, en una negociación "las dos partes pierden y las dos partes ganan".

"Pensar que en una negociación vamos a conseguir la renuncia de Maduro y un sistema ya mañana (...) es falso. Vamos a tener que hacer concesiones y sacrificios", sostuvo.

Como parte de ese proceso de cambio, mostró su "convicción" de que se debe impulsar una solución que incluya el diálogo.

"No están planteadas salidas de fuerza y tenemos que conseguir algo que vaya mucho mas allá de, tal vez ,la pretensión que durante mucho tiempo muchos de nosotros tuvimos, y era un proceso de quiebre político o militar que sustituyera de plano a lo que era la cúpula del régimen", concluyó.