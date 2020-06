El exdirector Mossos: El dispositivo el 1-O pudo ser "hippie", pero no un engaño

La defensa del exdirector de los Mossos Pere Soler ha negado "radicalmente" que intentase "alinear" al cuerpo en favor de la independencia de Cataluña y ha indicado que el dispositivo que diseñaron para impedir el referéndum ilegal del 1-O "podrá parecer muy hippie", pero lo que no fue es "un engaño".

Tras la extensa intervención de la defensa del mayor Josep Lluís Trapero, el abogado Cristóbal Martell ha cogido el testigo para exponer el informe final en el que pide a la Audiencia Nacional que absuelva a su defendido, que se enfrenta a una petición de 10 años de prisión por sedición o 60.000 euros de multa por desobediencia.

"En esta guerra no estaba Pere Soler", ha dejado claro el letrado, que ha negado que su actuación durante el otoño de 2017 en Cataluña quepa en un delito de sedición.

Ni participó en la "génesis" de los documentos policiales de los Mossos, ha indicado el letrado, ni en las reuniones en las que Trapero y otros mandos policiales "conminaron" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros altos mandos del Govern a que desconvocaran el referéndum.

"Me perdonará mi patrocinado, pero no estaba en el escenario, no estaba", ha dicho.

En relación al 1 de octubre, Martell ha admitido que en aquel momento "los Mossos vivían un idilio" porque "fue muy aplaudida su gestión" en los atentados de agosto de 2017.

No ha negado que ello pudiese influir en que tuviesen "muy pocas ganas de reprimir haciendo uso de la fuerza" el 1-O, pero esto, ha añadido, "dista mucho de lo que dice el Ministerio Fiscal", que fue una "pura simulación".

"Podrá parecer muy 'hippie' el dispositivo porque a lo mejor hay una idea distinta de los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad (...), pero lo que no creo que fuera nunca es un engaño a los otros cuerpos de seguridad del Estado", ha asegurado.

Que Soler pudiera desear la independencia de Cataluña debe ser irrelevante, ha planteado para rebatir la acusación de la Fiscalía.

Según ha dicho, parafraseando una sentencia del fallecido fiscal general del Estado, el magistrado José Manuel Maza, que impulsó la causa del "procés", no existe un contenido material mínimo para poder afirmar que su aportación se despliega en términos jurídicamente relevantes en la comisión del delito.

Por eso entiende que "con la conducta vista" de Pere Soler, cuyo única participación habría sido la aceptación del cargo, es imposible llevar su actuación "a la autoría, a la cooperación necesaria" ni tampoco "a la complicidad" en la sedición.

Tras Martell, la defensa del ex secretario general de la Conselleria de Interior César Puig, Fermín Morales, ha comenzado su informe pidiendo la absolución de su defendido porque "ni se comportó de manera sediciosa ni de manera desobediente" ante el Tribunal Constitucional.