El exdirector de campaña de Rosselló niega nexos con corrupción en Puerto Rico

Elías Sánchez, exdirector de campaña del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, negó este martes las acusaciones por presunto tráfico de influencias, un caso que estaría siendo investigado por el FBI y que vuelve a sembrar la duda sobre la corrupción en la isla.

Las autoridades federales estadounidenses, según medios locales, investigan supuestas irregularidades cometidas por Sánchez, en concreto tráfico de influencias para otorgar contratos en varias agencias del Gobierno valiéndose de sus contactos en el Ejecutivo.

El que fuera también representante de Rosselló ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), resaltó que no es la primera vez que se le trata de relacionar con actos de corrupción, pero que el tiempo demostró que se trataba de acusaciones infundadas.

"No he cometido ni participado de ningún acto de corrupción. Trabajo para Wolf Popper, bufete que en efecto tiene contratos con el Departamento de Educación. La relación contractual de Wolf Popper con ese departamento precede a mi relación con la firma. No tengo ninguna relación con la división que presta servicios al Gobierno", aclaró Sánchez en declaraciones escritas.

Reconoció que el bufete con el que colabora tiene un contrato con el Departamento de Educación tras recordar la polémica con Whitefish, que obtuvo un contrato millonario para la restauración del sistema eléctrico, pero que quedó demostrado que nada tuvo que ver con su intermediación.

Las investigaciones contra Sánchez tendrían su origen en Nueva York, donde se habría iniciado una pesquisa por parte de agencias federales contra la corrupción en la isla.

Esa investigación respondería a que los contratistas afectados habrían puesto en conocimiento del FBI los hechos.

La investigación en marcha por el FBI incluiría interrogatorios a jefes de agencia del Gobierno de Rosselló.

Wolf Popper obtuvo contratos con el Gobierno de Puerto Rico desde el año 2009 y en 2018 firmó uno con el Departamento de Educación por más de 1 millón de dólares, con la estadounidense Julia Keleher al frente.

La Oficina del FBI en San Juan ni confirmó ni negó la posible investigación contra Sánchez.

La polémica provocó la reacción de Rosselló, que a través de un comunicado indicó que como gobernador las instrucciones impartidas a todo miembro de gabinete, secretarios, funcionarios públicos y asesores han sido trabajar de la manera más prudente y velar por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos.

"Nadie está por encima de la ley. El interés público reclama transparencia total en investigaciones y es responsabilidad de nuestro Gobierno asegurarse de que estas se realicen de manera correcta y diligente", dijo.

El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dijo que "es vergonzoso que la reacción del gobernador Ricardo Rosselló ante la investigación federal por supuesta venta de influencias en varias agencias de Gobierno haya sido a favor del 'cabildero' Elías Sánchez, en lugar de combatir directamente la corrupción".

La sombra de la corrupción en el Ejecutivo de Rosselló no es nueva, ya que en abril el gobernador tuvo que rechazar que su hermano, Jay, tuviera cualquier tipo de relación con supuestas irregularidades cometidas en contratos firmados por el Departamento de Educación.

El Ejecutivo de Puerto Rico mantiene una política de "tolerancia cero" frente a la corrupción, causa de una "cascada de dimisiones" que ha permitido al gobernador Ricardo Rosselló mantener intacta su imagen.

La cruzada de Rosselló contra la corrupción quedó plasmada en enero de 2018, cuando convirtió en ley con su firma el Proyecto de la Cámara 1350 que crea el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.