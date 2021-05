El exdirector adjunto de la Policía con el PP dice que el Gobierno "no ordenó nada" sobre Kitchen

Madrid, 13 may (EFE).- El exdirector adjunto de la Policía Nacional Eugenio Pino, jefe operativo del cuerpo y una de las piezas claves de la llamada operación Kitchen, ha negado que existiese ese u otros operativos como la "operación Cataluña" y ha asegurado que el Gobierno del PP no ordenó "nada" relacionado con ellos.

El antiguo mando policial ha comparecido este jueves en la comisión parlamentaria sobre esta operación Kitchen, presuntamente urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior para vigilar a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos sensibles para el partido.

Y aunque Pino, investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional, ha dejado claro desde el principio que no contestaría a ninguna de las preguntas de los portavoces -"ni a un saludo", ha dicho-, finalmente ha acabado pronunciándose sobre este presunto operativo parapolicial, si bien lo ha hecho para negar su existencia.

"No nos ordenaron nada por parte del Gobierno de entonces ni de la Kitchen ni de Cataluña", ha indicado a preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha sido el que ha corrido más suerte y quien más palabras ha sacado a Pino.

El exDAO, que ha acabado reconociendo que se ha "pasado un pelín" con sus afirmaciones, ha explicado que, al ver que en la prensa se hablaba de esa supuesta operación Kitchen, preguntó al excomisario José Villarejo: "Me dijo: 'alguna cosa hay que decir'".

Éstas han sido las únicas explicaciones que ha dado Eugenio Pino a los portavoces, pese al empeño de algunos, que le seguían dirigiendo preguntas con el objetivo de discernir si, como ha declarado ante la Audiencia Nacional el comisario Enrique García Castaño (también investigado), fue Eugenio Pino quien ordenó la operación Kitchen.

Antes de comenzar, Pino ha anunciado que no contestaría a ninguna pregunta porque "la actitud investigadora de esta comisión no es jurisdiccional sino política" y, aunque está "obligado a comparecer", no así a declarar.

"Sin comentarios", "no voy a responder" o "no voy a contestar" han sido las respuestas reiteradas del exmando de la Policía quien, con mascarilla negra y una bandera de España estampada, ha recibido las críticas de los diputados por su actitud no solo "poco colaborativa" sino también por su displicencia y falta de atención.

Los momentos más tensos de esta octava jornada se han vivido cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tomado la palabra y ha adelantado que le haría pasar "un mal rato" en un interrogatorio que ha recordado por momentos al que le hizo hace ya tres años en otra comisión, la que investigó el supuesto uso político de medios policiales contra políticos independentistas.

Sobre todo cuando Rufián le ha vuelto a preguntar si se considera un patriota, como dijo aquel 7 de julio de 2017. "Sin duda sí", ha contestado Pino, que ha vuelto a repetir, como hizo entonces, que haría "todo por España" y que "hacer todo es todo".

"¿Todo? ¿Más allá de la ley?", le ha inquirido Rufián; Pino ha respondido: "en ese caso, seguramente ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España".

No ha querido ir más allá el antiguo mando policial, quien, tras un "sin comentarios", se ha apoyado en el respaldo de su asiento y se ha cruzado de brazos, pese a los intentos de Rufián, que ha terminado catalogando a Pino de "rémora para este país".