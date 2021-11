El exdirector de la Policía insiste: No sabía que se seguía al entorno de Bárcenas

Madrid, 18 nov (EFE).- El exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó ha vuelto a negar este jueves en el Congreso cualquier conocimiento de la supuesta operación parapolicial denominada Kitchen y ha reiterado que en ningún momento fue informado ni supo que había agentes haciendo seguimientos al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Yo no sé quién conocía esa operación. Lo que sí sé y afirmo con toda rotundidad es que yo no la conocía", ha dicho el que fuera máximo responsable político de la Policía entre enero de 2012 y noviembre de 2016 y que durante casi tres horas no se ha salido del guion de las respuestas que ya dio a los diputados en su primera comparecencia el pasado 1 de junio.

Cosidó, que no está imputado, si bien la Fiscalía Anticorrupción sí lo ha solicitado en su recurso al cierre e la instrucción por parte del juez Manuel García Castellón, ha protagonizado algunos momentos tensos en los interrogatorios del diputado socialista Felipe Sicilia y del portavoz de ERC Gabriel Rufián, que le ha acusado de mentir durante cinco años.

Sin embargo, el exdirector ha vuelto a decir que no supo nunca nada de Kitchen, la supuesta trama urdida desde Interior en 2013 para espiar y robar a Bárcenas documentación comprometida para el PP, ni que tampoco conoció en los cinco años en el cargo "ninguna estructura paralela que no fuera la propia que recoge el Ministerio del Interior".

Es más, ha dicho que no tenía conocimiento de la operación judicializada que tenía en marcha la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre los denominados "papeles de Bárcenas: "Ni se me informó ni se me tenía que informar porque esos funcionarios tenían la obligación legal de guardar secreto".

La mayoría de diputados han tratado que desmintiera al director adjunto operativo Eugenio Pino que explicó en la Audiencia Nacional que Cosidó estaba al tanto de los seguimientos al entorno de Bárcenas.

"No sé lo que ha dicho el señor Pino porque no tengo acceso al procedimiento", ha resuelto el compareciente antes de reiterar una vez más que "ni Pino ni ningún otro mando" le informó de ese operativo ni de si se usaban para esa actuación o cualquier otra fondos reservados.

Las repetidas respuestas de Cosidó de que "no tenía constancia", "no sabía" o "no fue informado" han provocado el recelo de algunos diputados como Sicilia, Rufián o el de EH Bildu Jon Iñarritu. Los dos primeros han mostrado sus recelos con el desconocimiento de Cosidó en tanto que el último ha concluido que cree que le puenteaban en la Dirección General de la Policía.

Antes de Cosidó, la comisión ha escuchado las explicaciones del que fuera su primer jefe de gabinete en la Policía apenas nueve meses -desde diciembre de 2011 a septiembre de 2012, el hoy comisario y jefe de la Policía Judicial de A Coruña, Pedro Agudo.

Su nombre resultó del interés para el PSOE, que fue quien lo propuso en esta segunda fase de la Kitchen, por los mensajes que se cruzó en febrero de 2019 con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en el caso por la Audiencia Nacional.

"Intento ir en las listas por el asunto judicial... Habla con Manolo (se refiere al juez Manuel García Castellón) para que cierre esa mierda", mensajeó Martínez a Agudo que tras salir de la dirección del cuerpo y de su paso por la embajada de Italia, fue designado en septiembre de 2017 jefe de la unidad adscrita a los tribunales en Madrid, por lo que tenía contacto con jueces y fiscales.

Agudo ha reconocido ese intercambio de mensajes que fueron desechados en la causa y ha dejado claro que no contactó con el magistrado como le pidió Martínez. "Yo lo que intento es seguirle la corriente y quedar bien, jamás se me ocurriría hacer lo que me pide porque si lo hubiera hecho hubiera estado investigado o al menos citado como testigo", ha explicado.

Ha retratado a Martínez como "una buena persona independientemente de su situación procesal" y que lo único que pretendió con esas respuestas era "no lastimarle más" ante una situación "desesperada" porque la Audiencia tenía avanzada la investigación contra él y el PP no le había incluido en las listas electorales.