La exdirectora del ISPC dice que la cesaron sin preguntarle si era cierto que transportó urnas

"No me preguntan en ningún momento ni se valora si la noticia es cierta o no es cierta", ha lamentado en rueda de prensa este lunes desde la sede del PDeCAT de Tortosa (Tarragona) sobre la publicación de que trasladó ocultas en su coche urnas para los centros de votación durante el 1-O.

Según ha relatado, le comunicó su destitución el secretario técnico de Interior, que le explicó que el ministro del ramo, Juan Ignacio Zoido, había perdido la confianza en ella, y ha augurado que el Ministerio explicará sus motivos "por vía judicial".