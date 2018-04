La exdirectora del Instituto de Seguridad de Cataluña dice sentirse víctima del 155

La exdirectora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) Annabel Marcos ha dicho hoy que se siente "víctima del 155", tras haber sido destituida por haber supuestamente transportado una urna durante el referéndum del 1-O.

En rueda de prensa, la exdirectora ha señalado que "el pasado lunes, a las 22:30 horas, se me comunica por correo que querían hablar conmigo porque al día siguiente un diario digital sacaría una noticia que me afectaba. Quedamos con el señor Juan Antonio Puigcerver (secretario general técnico de Interior) que a las 13:00 horas hablaríamos", ha relatado Marcos.

Aun así, antes de que el encuentro se produjera, "a las 12 del mediodía ya salía la noticia del cese fulminante de mi cargo", por lo que ha lamentado que no ha tenido oportunidad de defenderse "porque ya se me había juzgado en los medios".

Los motivos que le habrían esgrimido para justificar la destitución serían "falta de confianza" en su persona, y es por ello por lo que ha asegurado "ser víctima de la aplicación del 155", como "ya lo han sido 254 cargos del Govern".

Su destitución, sin embargo, será oficial a partir de mañana, cuando se publicará en el BOE y en el DOGC, después de que el viernes el Consejo de Ministros la aprobara.

"Sobre la noticia no haré ninguna declaración. Sólo diré que la noticia no es cierta, pero me guardo la defensa ante las instancias judiciales", ha indicado Annabel Marcos.