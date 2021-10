La exedil Soraya Morla presenta los avales necesarios para competir con Andueza a la Secretaría General del PSE-EE

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

La exconcejal del PSE-EE de Basauri Soraya Morla ha presentado este lunes 118 avales para competir con el portavoz parlamentario y líder de los socialistas guipuzcoanos a la Secretaría General de los socialistas vascos, Eneko Andueza. Los apoyos superan los 99 exigidos y tendrán que ser validados por la comisión de garantías de la formación.

En el último día de plazo para hacerlo, Morla ha formalizado en la sede del PSE-EE de Bilbao los respaldos que ha recabado para poder seguir en la carrera hacia el relevo de Idoia Mendia al frente del partido, que se producirá a partir del noveno Congreso que se celebrará entre los días 20 y 21 del próximo mes de noviembre.

Soraya Morla nació en la localidad vizcaína de Basauri hace 50 años y, de ser validados sus avales, disputará el liderazgo del partido a Eneko Andueza, de 42 años y natural de Eibar.

Una vez que sean proclamados los candidatos, se desarrollará la campaña de información entre el 18 y el 29 de este mes. La primera jornada de votación, se producirá el 30 de octubre. Solo en el caso de que ninguno de los candidatos hubiera obtenido el 50% de los votos, tendría lugar una segunda votación el 6 de noviembre entre los dos más votados.

En declaraciones posteriores a la presentación de avales, Morla ha explicado que consiguió los necesarios (2% del censo de militantes, que superan los 5.000) en los primeros días,tras plantear su precandidatura el pasado 27 de septiembre, pero ha precisado que en la última semana han recibido llamadas para revocarlos.

"MENOSCABAR SU IMAGEN"

"Desconocemos las razones", ha asegurado la ex concejal, para denunciar que el proceso de recogida de respaldos "no ha sido amable", porque se ha pretendido "menoscabar su imagen", y ha puesto en duda que haya sido "limpio". "Yo no soy quién para pronunciarme al respecto. Haremos lo que tengamos que hacer por los cauces oportunos", ha añadido.

Soraya Morla ha mostrado su satisfacción por haber obtenido avales de los tres territorios de Euskadi. "Esperemos que se validen y que los compañeros del PSE-EE tengamos la oportunidad de poder votar", ha añadido. Por último, ha vuelto a "implorar" que el proceso de primarias sea "amable, limpio y tranquilo".